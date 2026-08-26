Χειροπέδες σε δύο άτομα για ληστεία σε περίπτερο στο Ηράκλειο, άλλαξε κράνος για να… την γλιτώσει
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Ληστεία Σύλληψη

Χειροπέδες σε δύο άτομα για ληστεία σε περίπτερο στο Ηράκλειο, άλλαξε κράνος για να… την γλιτώσει

Συνελήφθησαν 44χρονος και 46χρονος μετά από συντονισμένη επιχείρηση

Χειροπέδες σε δύο άτομα για ληστεία σε περίπτερο στο Ηράκλειο, άλλαξε κράνος για να… την γλιτώσει
Στη σύλληψη δύο ατόμων, ηλικίας 44 και 46 ετών, προχώρησαν αστυνομικοί στο Ηράκλειο, μετά την εξιχνίαση ένοπλης ληστείας που σημειώθηκε στα τέλη Ιουλίου σε κατάστημα -περίπτερο της πόλης.

Το χρονικό της υπόθεσης εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της 28ης Ιουλίου 2026, όταν όπως προέκυψε, ο 46χρονος προσέγγισε το περίπτερο οδηγώντας μοτοσικλέτα και έχοντας καλυμμένα τα χαρακτηριστικά του προσώπου του με κράνος, ακινητοποίησε με την απειλή όπλου ακινητοποίησε τον υπάλληλο, αναγκάζοντας τον να του παραδώσει το ποσό των 70 ευρώ από το ταμείο. Στη συνέχεια άλλαξε το κράνος που φορούσε για να μην κινήσει υποψίες ωστόσο αυτό δεν εμπόδισε την εξέλιξη της έρευνας και την ταυτοποίηση των δύο προσώπων.

Από την έρευνα των αστυνομικών, έγινε η ταυτοποίηση του 46χρονου ως φυσικού αυτουργού της ληστείας, καθώς και ενός 44χρονου που εμπλέκεται στην υπόθεση, σύμφωνα με την αστυνομία.

Σε συντονισμένες επιχειρήσεις που πραγματοποιήθηκαν στις οικίες των δύο ανδρών, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατάσχεσαν δύο κράνη, είδη ρουχισμού, δύο κινητά τηλέφωνα, ένα αναδιπλούμενο μαχαίρι και μια κροτίδα, ενώ κατασχέθηκε και η μοτοσικλέτα που χρησιμοποιήθηκε, ως μέσο διευκόλυνσης για τη ληστεία.

Οι δύο συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον αρμόδιο εισαγγελέα, ενώ την προανάκριση της υπόθεσης διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου.

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