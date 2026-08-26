53χρονος στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του κι έπειτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο
ΕΛΛΑΔΑ
Ροδόπη Γυναικοκτονία Δολοφονία Σύζυγος

53χρονος στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του κι έπειτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού ενημέρωσε τις Αρχές για την άγρια δολοφονία - Το 2022 η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή

53χρονος στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του κι έπειτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
173 ΣΧΟΛΙΑ
Άνδρας στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία, με τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα ανήλικο, ηλικίας 16 ετών. Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού κάλεσε τις Αρχές καθώς το έγκλημα έγινε μέσα στο σπίτι όπου διέμεναν στον οικισμό Διαλαμπή.

Μετά τη δολοφονία της 44χρονης, ο 53χρονος ήπιε πετρέλαιο επιχειρώντας να αυτοκτονήσει. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου και νοσηλεύεται.

Από τον χώρο οι αστυνομικοί έχουν περισυλλέξει δύο μαχαίρια, τα οποία θα εξεταστούν στο πλαίσιο της έρευνας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το 2022 είχε καταγραφεί περιστατικό μεταξύ του ζευγαριού στο Ηράκλειο Κρήτης. Η γυναίκα είχε τότε υποβάλει μήνυση σε βάρος του συζύγου της για απειλή.

Ο άνδρας είχε συλληφθεί για την υπόθεση και είχε οδηγηθεί στον αρμόδιο εισαγγελέα.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
173 ΣΧΟΛΙΑ

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