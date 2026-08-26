53χρονος στη Ροδόπη μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του κι έπειτα προσπάθησε να αυτοκτονήσει πίνοντας πετρέλαιο

Ένα από τα παιδιά του ζευγαριού ενημέρωσε τις Αρχές για την άγρια δολοφονία - Το 2022 η γυναίκα είχε υποβάλει μήνυση σε βάρος του για απειλή