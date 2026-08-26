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Φωτιά τώρα στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα
Φωτιά τώρα στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα
Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.
Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Μουσθένη του Δήμου Παγγαίου Καβάλας. Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες με 4 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 26, 2026
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