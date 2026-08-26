Φωτιά τώρα στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Καβάλα

Φωτιά τώρα στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα

Κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα

Φωτιά τώρα στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου στην Καβάλα
Φωτιά ξέσπασε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε χαμηλή βλάστηση στην Μουσθένη του δήμου Παγγαίου, στην Καβάλα.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 10 πυροσβέστες και τέσσερα οχήματα. Στο έργο της κατάσβεσης συνδράμει και ο δήμος Παγγαίου συνδράμει με μηχανήματα έργου και υδροφόρες.

Για τη διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Καβάλας.


Thema Insights

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης