Τουλάχιστον 42 μετανάστες στα νότια της Κρήτης, επιχείρηση του Λιμενικού
Τουλάχιστον 42 μετανάστες στα νότια της Κρήτης, επιχείρηση του Λιμενικού
Οι μετανάστες εντοπίστηκαν στα ανοιχτά των Καλών Λιμένων
Τουλάχιστον 42 μετανάστες εντοπίστηκαν σε βάρκα στα νότια της Κρήτης.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εναέριο της Frontex εντόπισε τη βάρκα στα 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.
Πλωτό του Λιμενικού διέσωσε τους μετανάστες και θα τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί εντάσεως 4 μποφόρ.
Υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης, εναέριο της Frontex εντόπισε τη βάρκα στα 30 ναυτικά μίλια ανατολικά των Καλών Λιμένων Ηρακλείου.
Πλωτό του Λιμενικού διέσωσε τους μετανάστες και θα τους μεταφέρει στο λιμάνι των Καλών Λιμένων. Στην περιοχή πνέουν άνεμοι δυτικοί εντάσεως 4 μποφόρ.
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