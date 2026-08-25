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Πάνω από 50 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο στην Ιεράπετρα
Πάνω από 50 μετανάστες εντοπίστηκαν σε λέμβο στην Ιεράπετρα
Ο εντοπισμός τους έγινε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex
Περίπου 52 μετανάστες εντοπίστηκαν να επιβαίνουν σε λέμβο στη θαλάσσια περιοχή, περίπου 42 ναυτικά μίλια νότια της Ιεράπετρας.
Ο εντοπισμός τους έγινε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex που επιτηρούσε στην περιοχή και ενημέρωσε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Στη συνέχεια, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή.
Οι περίπου αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων έντασης 3 μποφόρ.
Ο εντοπισμός τους έγινε από εναέριο μέσο της δύναμης Frontex που επιτηρούσε στην περιοχή και ενημέρωσε το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης.
Στη συνέχεια, οι επιβαίνοντες περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενόπλοιο με σημαία Μάλτας, το οποίο βρισκόταν στην περιοχή.
Οι περίπου αλλοδαποί μεταφέρονται στο λιμάνι της Ιεράπετρας, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες.
Στην περιοχή επικρατούν άνεμοι δυτικών διευθύνσεων έντασης 3 μποφόρ.
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