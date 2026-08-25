Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη λεωφόρο Ανθούσας
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Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Εργοστάσιο Ανθούσα

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη λεωφόρο Ανθούσας

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη λεωφόρο Ανθούσας
UPD:
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε εργοστάσιο στη λεωφόρο Ανθούσας.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής.

Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη λεωφόρο Ανθούσας
Υπό έλεγχο η φωτιά σε εργοστάσιο στη λεωφόρο Ανθούσας
UPD:

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