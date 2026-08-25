Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
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Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ

Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
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Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, της Βέροιας.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Βέροιας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
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