Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Φωτιά στο Ξηρολίβαδο Βέροιας, επιχειρούν 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ
Φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (25/8) σε δασική έκταση στην περιοχή Ξηρολίβαδο, της Βέροιας.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Βέροιας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 30 πυροσβέστες με 8 οχήματα, 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.
Για τη συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος κινητοποιήθηκε ο δήμος Βέροιας προκειμένου να παρέχει υδροφόρες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα