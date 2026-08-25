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Έχει η Ελλάδα τα περισσότερα διόδια στην Ευρώπη; - Ποιος πληρώνει τα μεγαλύτερα ποσά;
ΕΛΛΑΔΑ

Έχει η Ελλάδα τα περισσότερα διόδια στην Ευρώπη; - Ποιος πληρώνει τα μεγαλύτερα ποσά;

Το newsauto ως το πιο δημοφιλές ΜΜΕ του αυτοκινήτου, λαμβάνει αρκετά ερωτήματα, αλλά και διαμαρτυρίες, σχετικά με τα διόδια στο ελληνικό οδικό δίκτυο. Με αφορμή αυτή τη συζήτηση, πραγματοποιήσαμε έρευνα, συγκεντρώσαμε τα διαθέσιμα επίσημα στοιχεία και εξετάσαμε τι ισχύει στην Ελλάδα και στις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Έχει η Ελλάδα τα περισσότερα διόδια στην Ευρώπη; - Ποιος πληρώνει τα μεγαλύτερα ποσά;
UPD:

Η εικόνα που κυκλοφορεί στα κοινωνικά δίκτυα μιλά για 174 σταθμούς διοδίων σε περίπου 2.320 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων. Η αριθμητική διαίρεση δίνει πράγματι έναν σταθμό ανά 13,3 χιλιόμετρα. Το πρόβλημα είναι ότι συνδυάζονται στοιχεία διαφορετικών περιόδων και διαφορετικών τρόπων καταγραφής.

Με βάση τα τελευταία πλήρως συγκρίσιμα ευρωπαϊκά στοιχεία της ASECAP, με ημερομηνία αναφοράς την 31η Δεκεμβρίου 2024, στην Ελλάδα καταγράφονταν 175 σταθμοί διοδίων σε 2.202 χιλιόμετρα αυτοκινητοδρόμων που βρίσκονταν τότε σε λειτουργία.

Αυτό σημαίνει ότι η επίσημη ευρωπαϊκή αναλογία ήταν ένας σταθμός ανά περίπου 12,6 χιλιόμετρα και όχι ανά 13,3 χιλιόμετρα. Το 174 της εικόνας βρίσκεται πολύ κοντά στο πραγματικό μέγεθος εκείνης της περιόδου, δεν αποτελεί όμως το τελευταίο διαθέσιμο συγκρίσιμο στοιχείο.

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UPD:

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