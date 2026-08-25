Οι νέες προνομιακές προτάσεις της Skoda κάνουν ακόμη πιο εύκολη την απόκτηση ενός σύγχρονου αυτοκινήτου
Γεμάτα τα λιμάνια: Επιστρέφουν οι εκδρομείς, ενώ πολλοί ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους
Γεμάτα τα λιμάνια: Επιστρέφουν οι εκδρομείς, ενώ πολλοί ξεκινούν τώρα τις διακοπές τους
44 αναχωρήσεις πλοίων σήμερα από τα λιμάνια - 50.707 ταξιδιώτες επέστρεψαν στην Αττική χθες - Κικίλιας: Σε πλήρη ετοιμότητα το Λιμενικό για την επιστροφή των εκδρομέων
Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου βρίσκει τα λιμάνια της Αττικής γεμάτα, με χιλιάδες ταξιδιώτες να επιστρέφουν από τα νησιά και αρκετούς άλλους να ετοιμάζονται τώρα για διακοπές. Πειραιάς, Ραφήνα και Λαύριο εξακολουθούν να καταγράφουν μεγάλη επιβατική κίνηση, αποδεικνύοντας ότι, παρά την αντίστροφη μέτρηση για το τέλος του μήνα, η καλοκαιρινή έξοδος δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί.
Ενδεικτικά, χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ στις πύλες εισόδου της Αττικής έφτασαν 50.707 άτομα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιστροφή των εκδρομέων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η επιβατική κίνηση προς τα νησιά έχει σταματήσει.
Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις.
Η εικόνα που επικρατεί στον Πειραιά είναι χαρακτηριστική της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου: αρκετοί ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ενώ άλλοι μόλις τώρα ξεκινούν για κάποιον νησιωτικό προορισμό.
Οι Κυκλάδες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες. Η μοναδική φυσική ομορφιά τους και η μεγάλη ποικιλία επιλογών για διακοπές εξακολουθούν να τις κρατούν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων.
Παράλληλα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο σύντομη απόδραση, καθώς η πρόσβαση από την Αττική είναι εύκολη και γρήγορη.
Μπορεί η επιστροφή των εκδρομέων να έχει πλέον ενταθεί, ωστόσο η αυξημένη κίνηση στα λιμάνια δείχνει ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει.
Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες συνεχίζουν να επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους, με τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και την επιβατική κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, επομένως, βρίσκει τα λιμάνια της Αττικής με σημαντική κίνηση, καθώς οι επιστροφές έχουν αυξηθεί, αλλά οι αναχωρήσεις προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς συνεχίζονται.
Ενδεικτικά, χθες από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες, ενώ στις πύλες εισόδου της Αττικής έφτασαν 50.707 άτομα. Η εικόνα αυτή αποτυπώνει τη σημαντική επιστροφή των εκδρομέων, χωρίς ωστόσο να σημαίνει ότι η επιβατική κίνηση προς τα νησιά έχει σταματήσει.
22 πλοία αναχωρούν σήμερα από τον ΠειραιάΓια σήμερα έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι η κίνηση και από τα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής.
Από τη Ραφήνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαύριο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις.
Η εικόνα που επικρατεί στον Πειραιά είναι χαρακτηριστική της τελευταίας εβδομάδας του Αυγούστου: αρκετοί ταξιδιώτες επιστρέφουν από τις διακοπές τους, ενώ άλλοι μόλις τώρα ξεκινούν για κάποιον νησιωτικό προορισμό.
Κυκλάδες και νησιά του Αργοσαρωνικού στους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούςΟι Κυκλάδες, αλλά και τα νησιά του Αργοσαρωνικού, παραμένουν ψηλά στις προτιμήσεις των ταξιδιωτών. Δεν είναι λίγοι εκείνοι που επιλέγουν ακόμη και μια σύντομη απόδραση προς τα νησιά, παρά το γεγονός ότι ο Αύγουστος οδεύει προς το τέλος του.
Οι Κυκλάδες αποτελούν διαχρονικά έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς, προσελκύοντας τόσο Έλληνες όσο και ξένους επισκέπτες. Η μοναδική φυσική ομορφιά τους και η μεγάλη ποικιλία επιλογών για διακοπές εξακολουθούν να τις κρατούν στις πρώτες θέσεις των προτιμήσεων.
Παράλληλα, τα νησιά του Αργοσαρωνικού αποτελούν ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν μια πιο σύντομη απόδραση, καθώς η πρόσβαση από την Αττική είναι εύκολη και γρήγορη.
Μπορεί η επιστροφή των εκδρομέων να έχει πλέον ενταθεί, ωστόσο η αυξημένη κίνηση στα λιμάνια δείχνει ότι το καλοκαίρι δεν έχει τελειώσει.
Έλληνες και ξένοι ταξιδιώτες συνεχίζουν να επιλέγουν τα ελληνικά νησιά για τις διακοπές τους, με τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο να παραμένουν σε πλήρη λειτουργία και την επιβατική κίνηση να είναι ιδιαίτερα αυξημένη.
Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου, επομένως, βρίσκει τα λιμάνια της Αττικής με σημαντική κίνηση, καθώς οι επιστροφές έχουν αυξηθεί, αλλά οι αναχωρήσεις προς τους δημοφιλείς νησιωτικούς προορισμούς συνεχίζονται.
Κικίλιας: Σε πλήρη ετοιμότητα το Λιμενικό για την επιστροφή των εκδρομέωνΟ υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, επισκέφθηκε σήμερα το λιμάνι του Πειραιά, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του Λιμενικού Σώματος, αντιναύαρχο Χρήστο Κοντορουχά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά. Ο υπουργός βρέθηκε στην Πύλη Ε2, μπροστά από το επιβατηγό-οχηματαγωγό «Αριάδνη», όπου ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης.
«Αυτές τις ημέρες κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά μας προς τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και κυρίως προς τον Πειραιά», ανέφερε ο κ. Κικίλιας, επισημαίνοντας ότι το προσωπικό του Λιμενικού Σώματος βρίσκεται επί ποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.
Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου η επιβίβαση στα πλοία να πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.
«Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται εδώ για να εξυπηρετεί τον κόσμο με ευγένεια και σεβασμό, αλλά και για να εφαρμόζει τον νόμο», τόνισε. Συνεχάρη, επίσης, τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του Λιμενικού κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος, υπενθυμίζοντας ότι οι δυνάμεις του συμμετείχαν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών από πληγείσες περιοχές.
Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ακόμη ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα.
«Τα νησιά μας, ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα και οι υπηρεσίες αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργούν έσοδα που επιστρέφουν στις ελληνικές οικογένειες, στους επαγγελματίες και στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Γι' αυτό τα προασπίζουμε, τα στηρίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα ενισχύσουμε», κατέληξε.
Παράλληλα, ζήτησε από τους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν υπομονή και να προσέρχονται εγκαίρως στα λιμάνια, προκειμένου η επιβίβαση στα πλοία να πραγματοποιείται με ασφάλεια και χωρίς προβλήματα.
«Το Λιμενικό Σώμα - Ελληνική Ακτοφυλακή βρίσκεται εδώ για να εξυπηρετεί τον κόσμο με ευγένεια και σεβασμό, αλλά και για να εφαρμόζει τον νόμο», τόνισε. Συνεχάρη, επίσης, τους άνδρες και τις γυναίκες του Σώματος για τον επαγγελματισμό και την αφοσίωση που επέδειξαν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.
Ο υπουργός αναφέρθηκε και στη συνδρομή του Λιμενικού κατά τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν φέτος, υπενθυμίζοντας ότι οι δυνάμεις του συμμετείχαν στον απεγκλωβισμό εκατοντάδων πολιτών από πληγείσες περιοχές.
Ο κ. Κικίλιας υπογράμμισε ακόμη ότι η τουριστική περίοδος δεν έχει ολοκληρωθεί και ότι οι αρμόδιες υπηρεσίες οφείλουν να παραμείνουν σε πλήρη ετοιμότητα.
«Τα νησιά μας, ο τουρισμός, η ακτοπλοΐα και οι υπηρεσίες αποτελούν πολύ σημαντικό κομμάτι της ελληνικής οικονομίας. Δημιουργούν έσοδα που επιστρέφουν στις ελληνικές οικογένειες, στους επαγγελματίες και στις οικογενειακές επιχειρήσεις. Γι' αυτό τα προασπίζουμε, τα στηρίζουμε και κάνουμε ό,τι είναι δυνατόν για να τα ενισχύσουμε», κατέληξε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα