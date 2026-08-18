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Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στην Κορίνθου - Εξαμιλίων
Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στην Κορίνθου - Εξαμιλίων
Εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικοπεδικό χώρο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εντός του
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον δρόμο Κορίνθου – Εξαμιλίων – Ξυλοκέριζας, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε οικοπεδικό χώρο, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εντός του.
Στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έσπευσαν δύο οχήματα της Π.Υ Κορίνθου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
Δείτε φωτογραφίες:
Στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έσπευσαν δύο οχήματα της Π.Υ Κορίνθου, ασθενοφόρο ΕΚΑΒ και αστυνομικοί του Τμήματος Τροχαίας Κορίνθου. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.
Δείτε φωτογραφίες:
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