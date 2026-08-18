Σοβαρό τροχαίο με τέσσερις τραυματίες στην Κορίνθου - Εξαμιλίων

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης στον δρόμο, όταν Ι.Χ αυτοκίνητο με τέσσερις επιβαίνοντες, εξετράπη της πορείας του και ανετράπη σε, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν εντός του.Στο σημείο για την επιχείρηση απεγκλωβισμού έσπευσαν δύο οχήματα της Π.Υ Κορίνθου,και αστυνομικοί του. Μετά τον απεγκλωβισμό τους, παρελήφθησαν από πλήρωμα του ΕΚΑΒ και διακομίστηκαν με το ασθενοφόρο στο. Προανάκριση διενεργείται από το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου.