Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι σε 17χρονο στο Μενίδι, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Μενίδι Ανήλικοι Αστυνομία

Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι σε 17χρονο στο Μενίδι, δείτε βίντεο

Οι ανήλικοι επιχείρησαν να αρπάξουν τα προσωπικά του αντικείμενα

Τρεις ανήλικοι επιτέθηκαν με μαχαίρι και σπασμένο μπουκάλι σε 17χρονο στο Μενίδι, δείτε βίντεο
Σοβαρό περιστατικό βίας σημειώθηκε στο Μενίδι, με θύμα έναν 17χρονο, ο οποίος δέχθηκε επίθεση από τρεις ανήλικους, οι οποίοι επιχείρησαν να τον ληστέψουν.

Σύμφωνα με όσα κατήγγειλε το θύμα στο STAR, οι τρεις δράστες ήταν ηλικίας από 14 έως 17 ετών. Κατά τη διάρκεια της επίθεσης φέρεται να χρησιμοποίησαν μαχαίρι, αλλά και ένα σπασμένο γυάλινο μπουκάλι.

Η επίθεση ήταν άγρια, με τον ανήλικο να καταφέρνει τελικά να απομακρυνθεί και να μεταβαίνει στη συνέχεια σε νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό, καθώς και η ταυτότητα των δραστών, διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.

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