Σύμη: Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού σκάφους
ΕΛΛΑΔΑ
Σύμη Λιμενικό Σώμα

Σύμη: Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού σκάφους

Οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι - Όλοι είχαν πέσει για κολύμπι, με αποτέλεσμα το ιστιοπλοϊκό να παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα

Σύμη: Συνεχίζονται και σήμερα οι έρευνες για τον εντοπισμό του τελευταίου αγνοούμενου του ιστιοπλοϊκού σκάφους
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Σε εξέλιξη παραμένουν και σήμερα οι έρευνες του Λιμενικού Σώματος στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σύμης, για τον εντοπισμό του όγδοου επιβαίνοντα του ιστιοπλοϊκού σκάφους, ο οποίος εξακολουθεί να αγνοείται.

Στην επιχείρηση συμμετέχει πλωτό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, το οποίο πραγματοποιεί έρευνες στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Κυριακής 2 Αυγούστου, όταν οι οκτώ επιβαίνοντες, τέσσερις άνδρες και τέσσερις γυναίκες, που επέβαιναν σε ιστιοπλοϊκό σκάφος ανοιχτά της Σύμης, βρέθηκαν στη θάλασσα κάτω από συνθήκες που διερευνώνται.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, όλοι είχαν πέσει για κολύμπι, με αποτέλεσμα το ιστιοπλοϊκό να παρασυρθεί από τα θαλάσσια ρεύματα και να απομακρυνθεί χωρίς να μπορέσουν να επιστρέψουν σε αυτό.

Από την πρώτη στιγμή κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις έρευνας και διάσωσης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης του Λιμενικού Σώματος. Κατά την διάρκεια της επιχείρησης, εντοπίστηκαν σταδιακά οι επτά από τους οκτώ επιβαίνοντες, οι οποίοι διασώθηκαν σώοι.

Οι δύο από αυτούς κατάφεραν να κολυμπήσουν από μόνοι τους και να φθάσουν στον όρμο Πανορμίτη.

ΑΠΕ-ΜΠΕ
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