Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα στη μάχη με τη φωτιά Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα έχουν επιστρατευτεί στην Πάρο, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κινητοποίησης για τη μεγάλη πυρκαγιά που δοκιμάζει το νησί και εξαπλώνεται με ταχύτητα υπό την πίεση των θυελλωδών ανέμων.Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νησί βρίσκονται αυτή την ώρα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Β/Α , οι οποίοι έχουν ριχτεί στη μάχη της προστασίας των κατοίκων, συνδράμοντας στις εκκενώσεις περιοχών και στην απομάκρυνση πολιτών από σημεία προς τα οποία κινείται η φωτιά.Οι εικόνες από το μέτωπο είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης. Αστυνομικοί με μοτοσικλέτες κινούνται σε χωματόδρομους και δύσβατα σημεία, την ώρα που λίγα μέτρα μακρύτερα οι φλόγες καίνε τη χαμηλή βλάστηση και πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ορίζοντα.