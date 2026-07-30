Το επαγγελματικό τμήμα της LG Electronics Hellas παρουσίασε το B2B όραμά του για το 2030 και την ανακαινισμένη B2B Academy, επιβεβαιώνοντας τη στρατηγική του δέσμευση στην εκπαίδευση, την τεχνολογική καινοτομία και την ανάπτυξη ολοκληρωμένων επαγγελματικών λύσεων.
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Μηνύματα για εκκενώσεις των περιοχών Αγκαιριά, Άσπρο Χωριό και Καμάρι - Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης
Μαίνεται η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην Πάρο στην περιοχή της Τρυπητής με τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στο νησί να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Μάλιστα, λίγο πριν από τις 16.30 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά να εκκενώσουν προς Αλυκή.
Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Δρυό. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα. Εστάλη και δεύτερο μήνυμα λίγη ώρα αργότερα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να εκκενώσουν προς Αλυκή.
Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ, στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Μάλιστα, λίγο πριν από τις 16.30 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά να εκκενώσουν προς Αλυκή.
Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Δρυό. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα. Εστάλη και δεύτερο μήνυμα λίγη ώρα αργότερα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να εκκενώσουν προς Αλυκή.
Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ, στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.
Δείτε βίντεο από το σημείο:
Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νησί βρίσκονται αυτή την ώρα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Β/Α , οι οποίοι έχουν ριχτεί στη μάχη της προστασίας των κατοίκων, συνδράμοντας στις εκκενώσεις περιοχών και στην απομάκρυνση πολιτών από σημεία προς τα οποία κινείται η φωτιά.
Οι εικόνες από το μέτωπο είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης. Αστυνομικοί με μοτοσικλέτες κινούνται σε χωματόδρομους και δύσβατα σημεία, την ώρα που λίγα μέτρα μακρύτερα οι φλόγες καίνε τη χαμηλή βλάστηση και πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ορίζοντα.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα