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Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Πάρος Πυρκαγιά Φωτιά

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Μηνύματα για εκκενώσεις των περιοχών Αγκαιριά,  Άσπρο Χωριό και Καμάρι - Στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ
Μαίνεται η  φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα το μεσημέρι της Πέμπτης (30/7) στην  Πάρο στην περιοχή της Τρυπητής με τους θυελλώδεις ανέμους που πνέουν στο νησί να δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Μάλιστα, λίγο πριν από τις 16.30 εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Αγκαιριά να εκκενώσουν προς Αλυκή.

Νωρίτερα, εστάλη μήνυμα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Άσπρο Χωριό να απομακρυνθούν προς Δρυό. «Ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών» ανέφερε χαρακτηριστικά το μήνυμα. Εστάλη και δεύτερο μήνυμα λίγη ώρα αργότερα σε όσους βρίσκονται στην περιοχή Καμάρι να εκκενώσουν προς Αλυκή.

Στο σημείο επιχειρούν 45 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 πεζοπόρα τμήματα, ενώ, στην περιοχή πνέουν θυελλώδεις άνεμοι που δυσχεραίνουν το έργο της κατάσβεσης.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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Αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα στη μάχη με τη φωτιά Την ίδια ώρα, αστυνομικές δυνάμεις από την Αθήνα έχουν επιστρατευτεί στην Πάρο, αποτυπώνοντας το μέγεθος της κινητοποίησης για τη μεγάλη πυρκαγιά που δοκιμάζει το νησί και εξαπλώνεται με ταχύτητα υπό την πίεση των θυελλωδών ανέμων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, στο νησί βρίσκονται αυτή την ώρα αστυνομικοί της Ομάδας ΔΙΑΣ Β/Α , οι οποίοι έχουν ριχτεί στη μάχη της προστασίας των κατοίκων, συνδράμοντας στις εκκενώσεις περιοχών και στην απομάκρυνση πολιτών από σημεία προς τα οποία κινείται η φωτιά.


Οι εικόνες από το μέτωπο είναι χαρακτηριστικές της κατάστασης. Αστυνομικοί με μοτοσικλέτες κινούνται σε χωματόδρομους και δύσβατα σημεία, την ώρα που λίγα μέτρα μακρύτερα οι φλόγες καίνε τη χαμηλή βλάστηση και πυκνοί καπνοί έχουν καλύψει μεγάλο μέρος του ορίζοντα.

Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Ανεξέλεγκτη η φωτιά στην Πάρο: 112 για εκκένωση τριών περιοχών, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Φρίξος Δρακοντίδης
UPD: 4 ΣΧΟΛΙΑ

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