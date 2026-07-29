Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης που έγινε τον Μάιο στην Πιερία

Εξιχνιάστηκε, μετά από μεθοδική έρευνα των αστυνομικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης
, τηλεφωνική απάτη
σε βάρος ηλικιωμένης
, που έγινε στις 11 Μαΐου 2026 σε περιοχή της Πιερίας
.
Σχηματίστηκε δικογραφία
σε βάρος ενός ημεδαπού άνδρα, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.
Ειδικότερα, συνεργός του τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ και με το πρόσχημα βλάβης, ισχυρίστηκε ότι έπρεπε να συγκεντρώσει τα κοσμήματα που υπάρχουν στο σπίτι και να τα τοποθετήσει σε τοιχίο της εξωτερικής πόρτας αυτού, μέχρι να ολοκληρωθεί ο έλεγχος για την βλάβη.
Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ, τα οποία παρέλαβε ο ημεδαπός άνδρας και διέφυγε με Ι.Χ.Ε. όχημα ιδιοκτησίας του το οποίο και κατασχέθηκε.
Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται τόσο για την ταυτοποίηση των στοιχείων του συνεργού του, όσο και για την τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.
Η δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης. Με στόχο την αποφυγή εξαπάτησης ανυποψίαστων πολιτών από επιτήδειους, η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κεντρικής Μακεδονίας συνιστά:
- Μην εμπιστεύεστε αγνώστους που σας τηλεφωνούν και προσποιούνται
διάφορες ιδιότητες
- Μην αποκαλύπτετε αν έχετε στο σπίτι χρήματα, κοσμήματα ή πολύτιμα
αντικείμενα
- Μην πείθεστε αν σας δώσουν οι δράστες να μιλήσετε στο τηλέφωνο με
τον δήθεν λογιστή σας ή οικείο σας πρόσωπο
- Χρησιμοποιήστε άλλη τηλεφωνική συσκευή για την επικοινωνία με τον
λογιστή σας ή το οικείο σας πρόσωπο, καθώς ενδέχεται οι δράστες να
βρίσκονται ακόμη στη «γραμμή»
- Ενημερώνετε πάντα την Αστυνομία, ακόμα και στην περίπτωση
απόπειρας απάτης σε βάρος σας
Υπενθυμίζεται
: Η διάδοση των σχετικών συμβουλών σε συγγενείς, φίλους και ιδιαίτερα στους ηλικιωμένους, μπορεί να αποτρέψει νέα περιστατικά εξαπάτησης.
Περισσότερες συμβουλές είναι αναρτημένες στην επίσημη ιστοσελίδα της Ελληνικής Αστυνομίας ΕΔΩ
, στην ενότητα «Οδηγός του Πολίτη / Χρήσιμες συμβουλές»
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