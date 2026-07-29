Εξιχνιάστηκε τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης που έγινε τον Μάιο στην Πιερία

Απέσπασαν 4 χρυσές λίρες και κοσμήματα αξίας 70.000 ευρώ - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός άνδρα - Ο συνεργός του ζήτησε στην ηλικιωμένη, προσποιούμενος υπάλληλο της ΔΕΔΔΗΕ, να βγάλει έξω όλα τα κοσμήματα της με το πρόσχημα βλάβης