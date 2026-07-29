Έκρηξη δίπλα σε δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα, νέος συναγερμός για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
ΕΛΛΑΔΑ
Ερυθρά θάλασσα ναυσιπλοΐα Σαουδική Αραβία

Έκρηξη δίπλα σε δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα, νέος συναγερμός για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας

Πλοίαρχος ανέφερε ισχυρή έκρηξη νοτιοδυτικά της Τζιζάν στη Σαουδική Αραβία – Δεν υπήρξαν ζημιές ή τραυματισμοί, όμως το περιστατικό εντείνει την ανησυχία για τις διελεύσεις στην περιοχή

Έκρηξη δίπλα σε δεξαμενόπλοιο στην Ερυθρά Θάλασσα, νέος συναγερμός για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας
Μηνάς Τσαμόπουλος
Νέο περιστατικό ασφαλείας καταγράφηκε το βράδυ της 27ης Ιουλίου στη νότια Ερυθρά θάλασσα, σε μία περίοδο κατά την οποία η ναυσιπλοΐα στην περιοχή εξακολουθεί να βρίσκεται υπό αυξημένη πίεση λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και της συνεχιζόμενης απειλής από επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Σύμφωνα με ενημέρωση της EOS Marine, στις 22:00 UTC ο πλοίαρχος δεξαμενόπλοιου που έπλεε νοτιοδυτικά της Τζιζάν, στη Σαουδική Αραβία, ανέφερε ότι άκουσε ισχυρή έκρηξη σε πολύ μικρή απόσταση από το πλοίο.

Παρά την ένταση του συμβάντος, δεν διαπιστώθηκαν ζημιές στο πλοίο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί μεταξύ των μελών του πληρώματος, ενώ δεν σημειώθηκε θαλάσσια ρύπανση. Ωστόσο, το περιστατικό αντιμετωπίστηκε ως ιδιαίτερα σοβαρό, καθώς εκδηλώθηκε σε μία από τις πλέον ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές του κόσμου.

Οι πρώτες εκτιμήσεις συνδέουν το συμβάν με πιθανή επίθεση ή δραστηριότητα πυραύλου ή μη επανδρωμένου αεροσκάφους, χωρίς μέχρι στιγμής να έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για την ακριβή αιτία της έκρηξης.

Η θαλάσσια περιοχή της νότιας Ερυθράς Θάλασσας και των στενών του Μπαμπ ελ Μαντέμπ παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών, καθώς αποτελεί βασική δίοδο για τις παγκόσμιες μεταφορές ενέργειας και εμπορευμάτων. Κάθε νέο περιστατικό αυξάνει την επιχειρησιακή αβεβαιότητα για πλοιοκτήτες, διαχειρίστριες εταιρείες και πληρώματα, ενώ διατηρεί σε υψηλά επίπεδα το κόστος ασφάλισης και τα μέτρα προστασίας των πλοίων.

Μετά το συμβάν, οι αρμόδιες αρχές ασφαλείας επανέλαβαν τις οδηγίες προς τα εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή. Συνιστούν συνεχή οπτική και ηλεκτρονική επιτήρηση επί 24ώρου βάσεως, πλήρη εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων αυτοπροστασίας σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες BMP, άμεση αναφορά κάθε ύποπτης δραστηριότητας στις τοπικές ναυτιλιακές αρχές και παρακολούθηση των στρατιωτικών προειδοποιήσεων για πιθανές αεροπορικές ή πυραυλικές απειλές.

Το νέο επεισόδιο υπενθυμίζει ότι, παρά τις κατά καιρούς διακυμάνσεις στην ένταση των επιθέσεων, η Ερυθρά Θάλασσα εξακολουθεί να αποτελεί περιοχή υψηλού κινδύνου για τη διεθνή ναυτιλία, με τα πληρώματα να επιχειρούν καθημερινά σε ένα περιβάλλον αυξημένης επιχειρησιακής ετοιμότητας και γεωπολιτικής αβεβαιότητας.
Μηνάς Τσαμόπουλος

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