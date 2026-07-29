Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι με κρούσματα και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, ο αναθεωρημένος χάρτης του ΕΟΔΥ

Αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ, με την Αττική να συγκεντρώνει τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών