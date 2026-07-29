Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι με κρούσματα και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, ο αναθεωρημένος χάρτης του ΕΟΔΥ
ΕΛΛΑΔΑ
ΕΟΔΥ Ιός του Δυτικού Νείλου

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι με κρούσματα και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, ο αναθεωρημένος χάρτης του ΕΟΔΥ

Αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ, με την Αττική να συγκεντρώνει τη μεγάλη πλειονότητα των περιστατικών

Ιός Δυτικού Νείλου: Οι δήμοι με κρούσματα και οι περιοχές υψηλού κινδύνου, ο αναθεωρημένος χάρτης του ΕΟΔΥ
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Αναθεωρημένο κατάλογο με τους δήμους όπου έχουν καταγραφεί κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου έως τις 27 Ιουλίου 2026 δημοσιοποίησε ο ΕΟΔΥ, επισημαίνοντας ότι η πλειονότητα των περιστατικών εντοπίζεται στην Αττική, ενώ κρούσματα έχουν καταγραφεί και σε ορισμένους δήμους της Θεσσαλίας.

Παράλληλα, ο Οργανισμός προσδιορίζει τις περιοχές υψηλού κινδύνου, όπου είναι πιθανή η εμφάνιση εγχώριων κρουσμάτων το προσεχές διάστημα, καθώς και τα πρόσθετα μέτρα που εφαρμόζονται για την προστασία της δημόσιας υγείας και την ασφάλεια του αίματος.

Με βάση την εφαρμογή μέτρων που λαμβάνονται ορίζονται περιοχές ως «επηρεαζόμενες» και «υψηλού κινδύνου», ως εξής:

-ως «επηρεαζόμενες» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι/ Δημοτικές Κοινότητες με πρόσφατη καταγραφή τουλάχιστον ενός κρούσματος λοίμωξης από ιό Δυτικού Νείλου (ΔΝ) σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο 2026, και

-ως «υψηλού κινδύνου» περιοχές: ορίζονται οι Δήμοι/ Δημοτικές Κοινότητες όπου δεν έχει καταγραφεί κρούσμα σε άνθρωπο κατά την τρέχουσα περίοδο μετάδοσης 2026 (μέχρι στιγμής), αλλά συνδυάζονται παράγοντες κινδύνου για επικείμενη μετάδοση του ιού του ΔΝ σε ανθρώπους και καταγραφή κρουσμάτων (π.χ. εγγύτητα σε επηρεαζόμενες περιοχές/ γεωμορφολογικά δεδομένα, τρέχοντα και ιστορικά επιδημιολογικά δεδομένα της λοίμωξης, διαθέσιμα δεδομένα επιτήρησης της κυκλοφορίας του ιού σε κουνούπια/ζώα, στην ευρύτερη περιοχή).

Οι επηρεαζόμενες περιοχές και αυτές που θεωρούνται υψηλού κινδύνου (με αστερίσκο)

Περιφερειακή Ενότητα (ΠΕ) Βορείου Τομέα Αθηνών

• Δήμος Αγίας Παρασκευής

• Δήμος Νέας Ιωνίας

• Δήμος Χαλανδρίου

• Δήμος Αμαρουσίου*

Κλείσιμο
• Δήμος Ηρακλείου*

• Δήμος Φιλοθέης - Ψυχικού*

ΠΕ Ανατολικής Αττικής

• Δήμος Σπάτων - Αρτέμιδος

• Δήμος Μαρκοπούλου Μεσογαίας

• Δήμος Κρωπίας

• Δήμος Λαυρεωτικής

• Δήμος Παλλήνης

• Δήμος Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης

• Δήμος Παιανίας

• Δήμος Ραφήνας - Πικερμίου

ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών

• Δήμος Γλυφάδας

ΠΕ Κεντρικού Τομέα Αθηνών

• 6η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων

• 1η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*

• 4η Δημοτική Κοινότητα Δήμου Αθηναίων*

• Δήμος Ηλιούπολης

ΠΕ Δυτικής Αττικής

• Δήμος Φυλής

ΠΕ Λάρισας

• Δήμος Λαρισαίων

• Δήμος Τεμπών

ΠΕ Καρδίτσας

• Δήμος Παλαμά
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