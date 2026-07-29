Νέες ταυτότητες: Ποιες είναι οι αλλαγές που ισχύουν από τις 3 Αυγούστου, το καθεστώς συναλλαγών σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
ΕΛΛΑΔΑ
Νέες ταυτότητες Ταξίδια Αύγουστος Ηλεκτρονικά ραντεβού Αστυνομικό Τμήμα

Νέες ταυτότητες: Ποιες είναι οι αλλαγές που ισχύουν από τις 3 Αυγούστου, το καθεστώς συναλλαγών σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Η ημερομηνία-ορόσημο για τα ταξίδια στο εξωτερικό και οι συναλλαγές στο εσωτερικό της χώρας σε Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

Νέες ταυτότητες: Ποιες είναι οι αλλαγές που ισχύουν από τις 3 Αυγούστου, το καθεστώς συναλλαγών σε Δημόσιο και ιδιωτικό τομέα
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Από τις 3 Αυγούστου και μετά οι παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται δεκτές ως ταξιδιωτικό έγγραφο, ακόμη και για μετακινήσεις σε χώρες της Ζώνης Σένγκεν. Οι πολίτες θα έχουν τη δυνατότητα είτε με τη νέα ταυτότητα είτε με έγκυρο διαβατήριο.

Τι ισχύει για τις παλαιές ταυτότητες στις συναλλαγές στο Δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα

Οι παλαιές ταυτότητες θα συνεχίσουν να ισχύουν κανονικά, σε ό,τι αφορά τις συναλλαγές εντός της χώρας και θα μπορούν να χρησιμοποιούνται σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και κάθε άλλη διοικητική ή ιδιωτική συναλλαγή έως τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η διαδικασία έκδοσης νέας ταυτότητας

Η διαδικασία έκδοσης της νέας ταυτότητας είναι απλή και γίνεται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω της σχετικής πλατφόρμας, με επιλογή της Περιφέρειας και του αστυνομικού τμήματος. 

Σε ό,τι αφορά τη φωτογραφία, αυτή μπορεί να ληφθεί στο αστυνομικό τμήμα κατά την ημέρα του ραντεβού ή να υποβληθεί ηλεκτρονικά μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου. Η νέα ταυτότητα παραδίδεται συνήθως μέσα σε περίπου επτά ημέρες. Το κόστος έκδοσης ανέρχεται σε 10 ευρώ, ενώ απαιτείται και ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας αξίας 0,50 ευρώ. Για τους πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο ύψους 5 ευρώ.

Με την έκδοση της νέας ταυτότητας, οι δημόσιες υπηρεσίες ενημερώνονται αυτόματα μέσω του Εθνικού Μητρώου Πολιτών και δεν απαιτείται καμία ενέργεια από τον πολίτη. Αντιθέτως, σε ιδιωτικούς φορείς, όπως τράπεζες, εταιρείες τηλεπικοινωνιών ή εργοδότες, ο πολίτης θα πρέπει να ενημερώσει ο ίδιος τα στοιχεία της νέας ταυτότητάς του, όπου αυτό απαιτείται.
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