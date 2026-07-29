«Έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος» λέει ο οδηγός ταξί για τη γέννα μέσα στο όχημά του
«Έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος» λέει ο οδηγός ταξί για τη γέννα μέσα στο όχημά του
Συγκινημένος αποκάλυψε ότι λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you»
Ως μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής του περιέγραψε όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης ο ταξιτζής ο οποίος παρέλαβε μια ετοιμόγεννη γυναίκα από τα Κάτω Πατήσια αλλά ο τοκετός έγινε μέσα στο όχημά του.
Όπως είπε στην ΕΡΤ η μεγαλύτερη ανακούφιση ήρθε όταν άκουσε το πρώτο κλάμα του μωρού: «Τότε μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος. Δεν ήταν μόνο ο ήχος. Ήταν όλα τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».
Συγκινημένος αποκάλυψε ακόμη ότι λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you».
Ο ίδιος απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχούς έκβασης στην άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών. «Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία. Η συμβολή της ήταν τεράστια. Προσπάθησα να συνεργαστώ όσο καλύτερα μπορούσα και τελικά τα καταφέραμε όλοι μαζί», σημείωσε.
Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδηγός ταξί από το 1993, υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε έμπειρος συνάδελφός του θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα λειτούργησε ως άνθρωπος: «Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το καθήκον μου, πάνω απ’ όλα, σαν άνθρωπος».
Όπως είπε στην ΕΡΤ η μεγαλύτερη ανακούφιση ήρθε όταν άκουσε το πρώτο κλάμα του μωρού: «Τότε μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος. Δεν ήταν μόνο ο ήχος. Ήταν όλα τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».
Συγκινημένος αποκάλυψε ακόμη ότι λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you».
Ο ίδιος απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχούς έκβασης στην άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών. «Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία. Η συμβολή της ήταν τεράστια. Προσπάθησα να συνεργαστώ όσο καλύτερα μπορούσα και τελικά τα καταφέραμε όλοι μαζί», σημείωσε.
Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδηγός ταξί από το 1993, υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε έμπειρος συνάδελφός του θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα λειτούργησε ως άνθρωπος: «Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το καθήκον μου, πάνω απ’ όλα, σαν άνθρωπος».
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