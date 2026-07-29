«Έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος» λέει ο οδηγός ταξί για τη γέννα μέσα στο όχημά του
ΕΛΛΑΔΑ
Ταξιτζής Ταξί Γέννα

«Έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος» λέει ο οδηγός ταξί για τη γέννα μέσα στο όχημά του

Συγκινημένος αποκάλυψε ότι λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you»

«Έκανα το καθήκον μου ως άνθρωπος» λέει ο οδηγός ταξί για τη γέννα μέσα στο όχημά του
Ως μία από τις πιο συγκλονιστικές εμπειρίες της ζωής του περιέγραψε όσα συνέβησαν το μεσημέρι της Τρίτης ο ταξιτζής ο οποίος παρέλαβε μια ετοιμόγεννη γυναίκα από τα Κάτω Πατήσια αλλά ο τοκετός έγινε μέσα στο όχημά του.

Όπως είπε στην ΕΡΤ η μεγαλύτερη ανακούφιση ήρθε όταν άκουσε το πρώτο κλάμα του μωρού: «Τότε μου έφυγε ένα τεράστιο βάρος. Δεν ήταν μόνο ο ήχος. Ήταν όλα τα συναισθήματα που με πλημμύρισαν εκείνη τη στιγμή. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ».

Συγκινημένος αποκάλυψε ακόμη ότι λίγο πριν φτάσουν στο νοσοκομείο κράτησε το χέρι της μητέρας, η οποία τον ευχαριστούσε συνεχώς λέγοντας «Thank you».



Ο ίδιος απέδωσε μεγάλο μέρος της επιτυχούς έκβασης στην άμεση ανταπόκριση των αστυνομικών. «Θέλω να ευχαριστήσω την Αστυνομία. Η συμβολή της ήταν τεράστια. Προσπάθησα να συνεργαστώ όσο καλύτερα μπορούσα και τελικά τα καταφέραμε όλοι μαζί», σημείωσε.

Ο ίδιος, που εργάζεται ως οδηγός ταξί από το 1993, υποστήριξε ότι οποιοσδήποτε έμπειρος συνάδελφός του θα αντιδρούσε με τον ίδιο τρόπο, τονίζοντας πως πάνω απ’ όλα λειτούργησε ως άνθρωπος: «Βοηθήσαμε τη ζωή και αφήσαμε το μαύρο πίσω. Έκανα αυτό που έπρεπε να κάνω. Το καθήκον μου, πάνω απ’ όλα, σαν άνθρωπος».

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Από τα εργαστήρια στις καλύτερες κουζίνες του κόσμου: Η σχολή που ανοίγει τις πόρτες στην αγορά εργασίας

Σε έναν κλάδο που αναπτύσσεται διαρκώς και αναζητά καταρτισμένους επαγγελματίες, η LE MONDE συνδυάζει εργαστηριακή εκπαίδευση, πρακτική εμπειρία και άμεση σύνδεση με την αγορά εργασίας.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης