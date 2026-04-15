Σύλληψη καταζητούμενου για απόπειρα ανθρωποκτονίας στην Πάτρα
Ένας 22χρονος είχε τραυματιστεί από πυροβολισμούς
Στη σύλληψη ενός άνδρα προχώρησαν χθες το πρωί στην Πάτρα οι αστυνομικοί καθώς σε βάρος του εκκρεμούσε ένταλμα σύλληψης για απόπειρα ανθρωποκτονίας και διακεκριμένη παράνομη οπλοφορία.
Ο κατηγορούμενος είχε ταυτοποιηθεί και αναζητούνταν για επεισόδιο με πυροβολισμούς στην περιοχή του Σουλίου στην Πάτρα στις 7 Απριλίου.
Υπενθυμίζεται ότι για την ίδια υπόθεση έχει ήδη συλληφθεί ακόμη ένας άνδρας, ενώ οι έρευνες των Αρχών βρίσκονται σε εξέλιξη για τον εντοπισμό ενός 30χρονου αλβανικής υπηκοότητας, ο οποίος θεωρείται βασικός κατηγορούμενος.
Ο συλληφθείς παρουσιάστηκε αυτοβούλως στην Ασφάλεια και στη συνέχεια οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας.
Το περιστατικό σημειώθηκε στις 07-04-2026, όταν ένας 22χρονος τραυματίστηκε στο πόδι από πυροβολισμούς. Σύμφωνα με τις καταθέσεις του ίδιου και φίλου του, οι δύο νεαροί είχαν μεταβεί στο Σούλι για προγραμματισμένο ραντεβού με σκοπό τη διευθέτηση διαφορών.
Το χρονικό της υπόθεσης
Φτάνοντας στο σημείο, διαπίστωσαν την παρουσία ομάδας περίπου 10 ατόμων. Μετά από λεκτική αντιπαράθεση, δύο άτομα από την «αντίπαλη» ομάδα, που έφεραν όπλα, άνοιξαν πυρ εναντίον τους, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του 22χρονου.
Οι καταθέσεις των θυμάτων οδήγησαν στην ταυτοποίηση τριών δραστών, εκ των οποίων οι δύο έχουν ήδη εντοπιστεί.
