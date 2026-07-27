Voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών: Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8, πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
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Voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών: Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8, πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Οι αιτήσεις και τα απαραίτητα δικαιολογητικά υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω της ειδικής εφαρμογής στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΑΑ, με τη χρήση των προσωπικών κωδικών Taxisnet του αιτούντος

Voucher παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών: Αιτήσεις για όλα τα ΑΦΜ έως 5/8, πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα
Η πλατφόρμα της ΕΕΤΤΑ για τη συμμετοχή των παιδιών σε βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, κατά την περίοδο 2026 -2027, παραμένει ανοιχτή για την υποβολή αιτήσεων.

Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Ανοιχτή η πλατφόρμα για τα voucher

Οι αιτήσεις, μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά, υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά έως την Τετάρτη 5 Αυγούστου 2026, μέσω της ειδικής εφαρμογής της ΕΕΤΑΑ, στις ιστοσελίδες www.eetaa.gr και paidikoi.eetaa.gr.

Η συνολική δράση αφορά βρέφη και νήπια, καθώς και νήπια με αναπηρία, για φιλοξενία σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, καθώς και παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία για υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης σε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

-εργαζόμενες και άνεργες μητέρες,

-αυτοαπασχολούμενες,

-πατέρες που έχουν την αποκλειστική επιμέλεια των παιδιών τους,

-ανάδοχοι γονείς και

Κλείσιμο
-νόμιμοι κηδεμόνες, όπου προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Η χρηματοδότηση των συγκεκριμένων vouchers προέρχεται από τον προϋπολογισμό του Υπουργείου Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας και εντάσσεται στις δράσεις στήριξης και ενίσχυσης της πολύτεκνης οικογένειας.

Με τα νέα δεδομένα, τα εισοδηματικά κριτήρια για τα vouchers που καλύπτονται από τους πόρους του Υπουργείου διαμορφώνονται ως εξής: για οικογένειες με έως δύο παιδιά το ανώτατο εισόδημα ορίζεται στις 35.000 ευρώ, για οικογένειες με τρία παιδιά στις 38.000 ευρώ, ενώ για τις πολύτεκνες οικογένειες δεν προβλέπεται πλέον κανένας εισοδηματικός περιορισμός.

Το πρόγραμμα καλύπτει βρέφη, νήπια και παιδιά προσχολικής ηλικίας, συμπεριλαμβανομένων παιδιών με αναπηρία, για τη φιλοξενία τους σε βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς. Παράλληλα, αφορά παιδιά σχολικής ηλικίας, εφήβους και άτομα με αναπηρία, μέσω υπηρεσιών δημιουργικής απασχόλησης σε Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (ΚΔΑΠ) και ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

Περισσότερες από 100.000 αιτήσεις

Σύμφωνα με τον κ. Μαυρίδη, διευθύνων σύμβουλος της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ),  έχουν ήδη υποβληθεί περισσότερες από 100.000 αιτήσεις, αριθμός που αντιστοιχεί περίπου στο μισό της αναμενόμενης συμμετοχής.

Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 393 εκατ. ευρώ και καλύπτει τη φιλοξενία βρεφών και νηπίων σε παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, τη δημιουργική απασχόληση παιδιών και εφήβων σε ΚΔΑΠ, καθώς και τη συμμετοχή παιδιών και ατόμων με αναπηρία σε ΚΔΑΠ ΑμεΑ.

«Είναι ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό πρόγραμμα. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί στα στοιχεία και στα δικαιολογητικά που υποβάλλουν», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΕΤΑΑ.

Χωρίς εισοδηματικά κριτήρια οι πολύτεκνες οικογένειες

Βασική αλλαγή του φετινού προγράμματος είναι ότι οι αιτήσεις πολύτεκνων οικογενειών με τέσσερα παιδιά και άνω, οι οποίες αφορούν παιδικούς σταθμούς, εξετάζονται χωρίς εισοδηματικά κριτήρια.

Εφόσον η αίτηση είναι έγκυρη και έχουν υποβληθεί σωστά τα απαραίτητα δικαιολογητικά, εξασφαλίζεται η χορήγηση του voucher.

Για τις υπόλοιπες κατηγορίες λαμβάνονται υπόψη οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, με βάση τα φορολογικά δεδομένα του 2025. Πρόσθετα δικαιολογητικά απαιτούνται για μονογονεϊκές οικογένειες, οικογένειες σε χηρεία, γονείς ή παιδιά με αναπηρία και άλλες ειδικές κοινωνικές κατηγορίες.

Τα περισσότερα στοιχεία αντλούνται αυτόματα μέσω της διασύνδεσης των πληροφοριακών συστημάτων, ωστόσο οι αιτούντες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά εάν χρειάζεται να επισυνάψουν επιπλέον πιστοποιητικά.

Πότε θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 5 Αυγούστου. Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε ο κ. Μαυρίδης, οι προσωρινοί πίνακες αναμένεται να ανακοινωθούν έως τις 10 Αυγούστου.

Οι ενστάσεις θα μπορούν να υποβληθούν από τις 11 έως τις 13 Αυγούστου, ενώ στόχος είναι τα οριστικά αποτελέσματα να δημοσιευθούν στις 17 Αυγούστου.

Κατά την περίοδο των ενστάσεων, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να προσκομίσουν δικαιολογητικά τα οποία ενδεχομένως παρέλειψαν κατά την αρχική υποβολή.

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