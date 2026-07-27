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Επτά νεογέννητα γατάκια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στον Άγιο Δημήτριο, δείτε φωτογραφίες
Επτά νεογέννητα γατάκια βρέθηκαν εγκαταλελειμμένα στον Άγιο Δημήτριο, δείτε φωτογραφίες
Έκκληση σε όσους μπορούν να προσφέρουν προσωρινή φιλοξενία ή να υιοθετήσουν κάποιο από τα γατάκια
Έκκληση για άμεση κινητοποίηση απευθύνει, μέσω Facebook η σελίδα «Προστατεύω & Φροντίζω - Δίκτυο Ζωόφιλων Αγίου Δημητρίου», καθώς, σύμφωνα με ανάρτησή τους, επτά νεογέννητα γατάκια εγκαταλείφθηκαν στο γεφυράκι του ρέματος στον Άγιο Δημήτριο Αττικής.
Όπως αναφέρει η φιλοζωική ομάδα, τα μικρά κινδυνεύουν άμεσα, καθώς κινούνται πάνω σε σωλήνα, γλιστρούν και πέφτουν στο ρέμα, ενώ στην περιοχή κυκλοφορούν και αλεπούδες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τη ζωή τους.
Η οργάνωση απευθύνει έκκληση σε όσους μπορούν να προσφέρουν προσωρινή φιλοξενία ή να υιοθετήσουν κάποιο από τα γατάκια, προκειμένου να σωθούν, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω προσωπικού μηνύματος.
Όπως αναφέρει η φιλοζωική ομάδα, τα μικρά κινδυνεύουν άμεσα, καθώς κινούνται πάνω σε σωλήνα, γλιστρούν και πέφτουν στο ρέμα, ενώ στην περιοχή κυκλοφορούν και αλεπούδες, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο για τη ζωή τους.
Η οργάνωση απευθύνει έκκληση σε όσους μπορούν να προσφέρουν προσωρινή φιλοξενία ή να υιοθετήσουν κάποιο από τα γατάκια, προκειμένου να σωθούν, καλώντας τους ενδιαφερόμενους να επικοινωνήσουν μαζί της μέσω προσωπικού μηνύματος.
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