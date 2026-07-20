Στα δικαστήρια ο 25χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Βάγια Νέστορα Θεσσαλονίκη

Στα δικαστήρια ο 25χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες

Ο νεαρός μετήχθη υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί

Στα δικαστήρια ο 25χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης μεταφέρθηκε ο 25χρονος που συνελήφθη την περασμένη Πέμπτη για τη τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα και είχε ως συνέπεια να χάσει τη ζωή της η Βάγια Νέστορα.

Ο νεαρός μετήχθη υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας και θα οδηγηθεί ενώπιον της ανακρίτριας που χειρίζεται την υπόθεση προκειμένου να απολογηθεί. Πρόκειται για το τέταρτο χρονικά πρόσωπο που συνελήφθη για την υπόθεση από τα στελέχη της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας. Η εμπλοκή του φαίνεται να προέκυψε κατά τη διάρκεια της απολογητικής διαδικασίας του 24χρονου ιδιοκτήτη του διαμερίσματος, το οποίο χρησιμοποιήθηκε, πριν και μετά την επίθεση.



Στα δικαστήρια ο 25χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στα δικαστήρια ο 25χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες


Ο 25χρονος, που είναι γνωστός στις Αρχές, φέρεται να κινείται στον αντιεξουσιαστικό χώρο. Πριν βρεθεί με χειροπέδες, μετά από σχετικό ένταλμα σύλληψης, είχαν προηγηθεί οι συλλήψεις του ιδιοκτήτη του σπιτιού και των δύο φερόμενων ως φυσικών αυτουργών. Και οι τρεις κρίθηκαν ήδη προσωρινά κρατούμενοι μετά τις απολογίες τους στην ανακρίτρια.

Υπενθυμίζεται ότι για την τρομοκρατική επίθεση στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια Νέστορα έχουν ασκηθεί διώξεις για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο τετελεσμένη και σε απόπειρα, τρομοκρατική οργάνωση, έκρηξη, εμπρησμό και παράβαση του νόμου περί όπλων που περιλαμβάνει και την κατοχή εκρηκτικών. Οι διώξεις δεν έχουν προσωποποιηθεί, κάτι το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί κατά την ανακριτική διαδικασία.

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Σημειώνεται ότι η δικογραφία περιλαμβάνει τόσο τη δολοφονική επίθεση, από την οποία έχασε τη ζωή της η Βάγια Νέστορα όσο και τις δύο εμπρηστικές επιθέσεις με γκαζάκια, που σημειώθηκαν την ίδια μέρα στα σπίτια του προέδρου της Διοικούσας Επιτροπής ΝΔ Θεσσαλονίκης, Ζήση Ιωακείμοβιτς και του πρώην βουλευτή, Σάββα Αναστασιάδη.



Στα δικαστήρια ο 25χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στα δικαστήρια ο 25χρονος για τη φονική επίθεση στο σπίτι της οικογένειας Νέστορα, δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Στράτος Λούβαρης
13 ΣΧΟΛΙΑ

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