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Ηράκλειο: Συνελήφθη 37χρονος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους
Ηράκλειο: Συνελήφθη 37χρονος για τον ξυλοδαρμό της συζύγου του μπροστά στο 3χρονο παιδί τους
Το περιστατικό έλαβε χώρα μέσα σε ξενοδοχείο στον Ανισαρά Χερσονήσου
Στα χέρια της Αστυνομίας βρέθηκε ένας 37χρονος υπήκοος Βρετανίας, έπειτα από καταγγελία για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας που σημειώθηκε σε ξενοδοχειακή μονάδα στον Ανισαρά Χερσονήσου στο Ηράκλειο τη νύχτα της Κυριακής (19/7).
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το creta24.gr ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές και μάλιστα την στιγμή του επεισοδίου βρισκόταν στον χώρο και το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.
Σύμφωνα με όσα μεταδίδει το creta24.gr ο άνδρας επιτέθηκε στη σύζυγό του, ηλικίας 29 ετών, με μπουνιές και κλωτσιές και μάλιστα την στιγμή του επεισοδίου βρισκόταν στον χώρο και το τρίχρονο παιδί του ζευγαριού.
Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αστυνομικές αρχές, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο και προχώρησαν στη σύλληψη του 37χρονου, εφαρμόζοντας τις προβλεπόμενες διαδικασίες της νομοθεσίας για την αντιμετώπιση περιστατικών ενδοοικογενειακής βίας.
Η νεαρή γυναίκα μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου εξετάστηκε από τους γιατρούς και σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας της δεν προκαλεί ανησυχία.
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