Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες για ξυλοδαρμό 15χρονης
Ηράκλειο: Στον εισαγγελέα δύο ανήλικες για ξυλοδαρμό 15χρονης
Το θύμα μεταφέρθηκε στο ΠΑΓΝΗ για προληπτικές εξετάσεις και οι γιατροί ειδοποίησαν τις Αρχές - Αναζητείται ένα ακόμα κορίτσι που εμπλέκεται στην επίθεση
Στον εισαγγελέα οδηγούνται σήμερα δύο ανήλικες που συνελήφθησαν για την υπόθεση ξυλοδαρμού μιας 15χρονης στο Ηράκλειο Κρήτης, ενώ μία ακόμη ανήλικη φέρεται να εμπλέκεται στο περιστατικό και αναζητείται.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Εφέσου, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις ανήλικες είχαν κανονίσει συνάντηση με τη 15χρονη προκειμένου να «λύσουν» τις διαφορές τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 15χρονη δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για προληπτικές εξετάσεις στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μία ακόμη 15χρονη κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό της τηλέφωνο, φέρεται μάλιστα να παρότρυνε τις δύο ανήλικες που επιτίθεντο στο θύμα.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 14χρονης που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό και της 15χρονης που κατέγραφε το περιστατικό, ενώ η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι δύο ανήλικες παρέμειναν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενώ οι γονείς τους, που είχαν επίσης συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων.
Η 15χρονη που δέχθηκε την επίθεση εξετάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν οι γιατροί του νοσοκομείου που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, το επεισόδιο σημειώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στην οδό Εφέσου, όπου, σύμφωνα με τις πληροφορίες, τρεις ανήλικες είχαν κανονίσει συνάντηση με τη 15χρονη προκειμένου να «λύσουν» τις διαφορές τους. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η 15χρονη δέχθηκε γροθιές και κλωτσιές, με αποτέλεσμα να μεταφερθεί για προληπτικές εξετάσεις στο εφημερεύον νοσοκομείο.
Όπως μεταδίδει η ΕΡΤ, μία ακόμη 15χρονη κατέγραφε τον ξυλοδαρμό με το κινητό της τηλέφωνο, φέρεται μάλιστα να παρότρυνε τις δύο ανήλικες που επιτίθεντο στο θύμα.
Οι αστυνομικοί προχώρησαν στη σύλληψη της 14χρονης που φέρεται να συμμετείχε στον ξυλοδαρμό και της 15χρονης που κατέγραφε το περιστατικό, ενώ η 16χρονη που επίσης φέρεται να εμπλέκεται δεν εντοπίστηκε στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας.
Οι δύο ανήλικες παρέμειναν το βράδυ της Κυριακής στα κρατητήρια της Αστυνομικής Διεύθυνσης Ηρακλείου, ενώ οι γονείς τους, που είχαν επίσης συλληφθεί, αφέθηκαν ελεύθεροι. Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τα κινητά τηλέφωνα των εμπλεκομένων, ενώ την προανάκριση έχει αναλάβει το Γραφείο Προστασίας Ανηλίκων.
Η 15χρονη που δέχθηκε την επίθεση εξετάστηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ηρακλείου και αποχώρησε λίγη ώρα αργότερα. Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ήταν οι γιατροί του νοσοκομείου που ενημέρωσαν τις αστυνομικές αρχές για το περιστατικό.
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