Μικρός τελικός Μουντιάλ 2026: Η τελευταία μάχη για το βάθρο ανάμεσα σε Αγγλία και Γαλλία

O αγώνας θα μεταδοθεί τα μεσάνυχτα του Σαββάτου προς Κυριακή (00:00 ώρα Ελλάδας) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ - Δύο ποδοσφαιρικές υπερδυνάμεις που ονειρεύονταν την κορυφή καλούνται να κλείσουν την παρουσία τους στο Παγκόσμιο Κύπελλο με μια νίκη γοήτρου, διεκδικώντας την τρίτη θέση στη διοργάνωση