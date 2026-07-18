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Συνελήφθη στο Ηράκλειο 35χρονος με 11 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ
Συνελήφθη στο Ηράκλειο 35χρονος με 11 κιλά λαθραίου καπνού ναργιλέ
Τα καπνικά προϊόντα δεν είχαν περάσει από τελωνειακό έλεγχο και δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης
Ένας 35χρονος υπήκοος Συρίας συνελήφθη χθες, από στελέχη της Περιφερειακής Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών (ΠΟΔΙΝ) και του Γραφείου Ασφαλείας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Ηρακλείου για παραβάσεις της τελωνειακής νομοθεσίας.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την άφιξη επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι λιμενικοί εντόπισαν συνολικά 11 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 11 κιλών.
Σύμφωνα με τις Αρχές, τα καπνικά προϊόντα δεν είχαν περάσει από τελωνειακό έλεγχο και δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης που απαιτείται για τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά.
Ο παράνομος καπνός κατασχέθηκε και παραδόθηκε στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από την παράνομη διακίνηση των προϊόντων υπολογίζονται σε 2.361,26 ευρώ.
Ο έλεγχος πραγματοποιήθηκε μετά την άφιξη επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από τον Πειραιά. Κατά τη διάρκεια της έρευνας, οι λιμενικοί εντόπισαν συνολικά 11 συσκευασίες καπνού ναργιλέ, συνολικού βάρους 11 κιλών.
Σύμφωνα με τις Αρχές, τα καπνικά προϊόντα δεν είχαν περάσει από τελωνειακό έλεγχο και δεν έφεραν την ειδική ταινία φόρου κατανάλωσης που απαιτείται για τη νόμιμη κυκλοφορία τους στην ελληνική αγορά.
Ο παράνομος καπνός κατασχέθηκε και παραδόθηκε στο Τελωνείο Ηρακλείου, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση διενεργεί το Κεντρικό Λιμεναρχείο Ηρακλείου.
Οι διαφυγόντες δασμοί και φόροι από την παράνομη διακίνηση των προϊόντων υπολογίζονται σε 2.361,26 ευρώ.
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