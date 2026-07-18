Διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη Βενεζουέλα: «Έκλαιγαν και μας ευχαριστούσαν που ήμασταν δίπλα τους»
Διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη Βενεζουέλα: «Έκλαιγαν και μας ευχαριστούσαν που ήμασταν δίπλα τους»
Το πρώτο κλιμάκιο του ΕΕΣ επέστρεψε στην Ελλάδα, έπειτα από αποστολή στις πληγείσες περιοχές της Λα Γκουάιρα - «Οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα και πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν»
Συγκλονιστικές στιγμές από την αποστολή του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού στις σεισμόπληκτες περιοχές της Βενεζουέλας περιέγραψε η Ελένη, εθελόντρια Σαμαρείτισσα – Διασώστρια, η οποία συμμετείχε στο πρώτο κλιμάκιο ανθρωπιστικής βοήθειας που επιχείρησε στη Λα Γκουάιρα.
Το πρώτο κλιμάκιο αλληλεγγύης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο αποτελούνταν από έμπειρους εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, ολοκλήρωσε την αποστολή του και επέστρεψε στην Ελλάδα, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο δεύτερο κλιμάκιο του οργανισμού. Η νέα αποστολή αποτελείται από επταμελές νοσηλευτικό προσωπικό και επιχειρεί από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις πληγείσες περιοχές της Λα Γκουάιρα, προσφέροντας υγειονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη στους κατοίκους.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί τη μακρινότερη αποστολή ανθρώπινου δυναμικού στην ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Δείτε παρακάτω το βίντεο του Ε.Ε.Σ.:
Η Ελένη, εθελόντρια του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών του Τμήματος Αθήνας, μίλησε για τα όσα έζησε στο πεδίο, επιχειρώντας στο πλευρό των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας.
Όπως ανέφερε, η ελληνική αποστολή είχε από την πρώτη στιγμή την αίσθηση ότι δεν εκπροσωπούσε μόνο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά μετέφερε τη συμπαράσταση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. «Το συναίσθημα είναι ιδιαίτερα έντονο, γιατί εξαρχής γνωρίζαμε ότι δεν μεταφέρουμε μόνο τη δική μας αγάπη, αλλά και την αγάπη όλων των Ελλήνων», είπε.
Σύμφωνα με την ίδια, τα μηνύματα ενθάρρυνσης και υποστήριξης από την Ελλάδα έδωσαν δύναμη στην ομάδα και αποτέλεσαν οδηγό για την προσφορά της προς τον λαό της Βενεζουέλας. «Οι πληγέντες έκλαιγαν όταν μας έβλεπαν και μας ευχαριστούσαν που ήρθαμε από μια τόσο μακρινή χώρα για να τους προσφέρουμε βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Το πρώτο κλιμάκιο αλληλεγγύης του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, το οποίο αποτελούνταν από έμπειρους εθελοντές Σαμαρείτες – Διασώστες, ολοκλήρωσε την αποστολή του και επέστρεψε στην Ελλάδα, παραδίδοντας τη σκυτάλη στο δεύτερο κλιμάκιο του οργανισμού. Η νέα αποστολή αποτελείται από επταμελές νοσηλευτικό προσωπικό και επιχειρεί από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου στις πληγείσες περιοχές της Λα Γκουάιρα, προσφέροντας υγειονομική και ανθρωπιστική υποστήριξη στους κατοίκους.
Η συγκεκριμένη επιχείρηση αποτελεί τη μακρινότερη αποστολή ανθρώπινου δυναμικού στην ιστορία του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού.
Δείτε παρακάτω το βίντεο του Ε.Ε.Σ.:
«Μεταφέραμε την αγάπη όλων των Ελλήνων»
Η Ελένη, εθελόντρια του Τομέα Σαμαρειτών – Διασωστών του Τμήματος Αθήνας, μίλησε για τα όσα έζησε στο πεδίο, επιχειρώντας στο πλευρό των εθελοντών του Ερυθρού Σταυρού της Βενεζουέλας.
Όπως ανέφερε, η ελληνική αποστολή είχε από την πρώτη στιγμή την αίσθηση ότι δεν εκπροσωπούσε μόνο τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, αλλά μετέφερε τη συμπαράσταση ολόκληρης της ελληνικής κοινωνίας. «Το συναίσθημα είναι ιδιαίτερα έντονο, γιατί εξαρχής γνωρίζαμε ότι δεν μεταφέρουμε μόνο τη δική μας αγάπη, αλλά και την αγάπη όλων των Ελλήνων», είπε.
Σύμφωνα με την ίδια, τα μηνύματα ενθάρρυνσης και υποστήριξης από την Ελλάδα έδωσαν δύναμη στην ομάδα και αποτέλεσαν οδηγό για την προσφορά της προς τον λαό της Βενεζουέλας. «Οι πληγέντες έκλαιγαν όταν μας έβλεπαν και μας ευχαριστούσαν που ήρθαμε από μια τόσο μακρινή χώρα για να τους προσφέρουμε βοήθεια», ανέφερε χαρακτηριστικά.
«Οι άνθρωποι έχασαν τα πάντα»
Η εικόνα της καταστροφής στη Λα Γκουάιρα είναι, όπως είπε, κάτι που δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με λόγια. Δεν έχουν καταστραφεί μόνο σπίτια και υποδομές, αλλά έχει πληγεί σχεδόν το σύνολο της οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.
«Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα και πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν», ανέφερε η διασώστρια, περιγράφοντας το αίσθημα της συνολικής απώλειας που αντίκρισε η ελληνική αποστολή από τις πρώτες ώρες της άφιξής της.
Μία από τις πιο έντονες στιγμές της αποστολής σημειώθηκε κατά την αναχώρηση του κλιμακίου από τη Βενεζουέλα. Όπως περιέγραψε, την ώρα που τα μέλη της ελληνικής αποστολής εισέρχονταν στο αεροδρόμιο, επιβάτες που περίμεναν να ταξιδέψουν, αλλά και άνθρωποι που μόλις είχαν αποβιβαστεί από αεροσκάφη, άρχισαν να τους χειροκροτούν. «Μας ευχαριστούσαν με τα θερμότερα λόγια. Ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές που έχω βιώσει μέχρι σήμερα», είπε.
Οι ανάγκες των πληγέντων παραμένουν μεγάλες και αφορούν πρωτίστως βασικά είδη καθημερινής επιβίωσης. Σύμφωνα με την εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι κάτοικοι χρειάζονται νερό, τρόφιμα, φάρμακα και συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία γιατρών και νοσηλευτών, καθώς μετά από μια μεγάλη καταστροφή αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης και μετάδοσης ασθενειών.
«Οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακριβώς στη χρονική στιγμή κατά την οποία είναι πιθανό να εμφανιστούν ασθένειες που θα ταλαιπωρήσουν ακόμη περισσότερο τους πληγέντες», τόνισε.
Το δεύτερο κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Λα Γκουάιρα, παρέχοντας νοσηλευτική φροντίδα και στήριξη στους κατοίκους που προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα από τα ερείπια.
«Οι άνθρωποι έχουν χάσει τα πάντα και πρέπει να ξεκινήσουν από το μηδέν», ανέφερε η διασώστρια, περιγράφοντας το αίσθημα της συνολικής απώλειας που αντίκρισε η ελληνική αποστολή από τις πρώτες ώρες της άφιξής της.
Μία από τις πιο έντονες στιγμές της αποστολής σημειώθηκε κατά την αναχώρηση του κλιμακίου από τη Βενεζουέλα. Όπως περιέγραψε, την ώρα που τα μέλη της ελληνικής αποστολής εισέρχονταν στο αεροδρόμιο, επιβάτες που περίμεναν να ταξιδέψουν, αλλά και άνθρωποι που μόλις είχαν αποβιβαστεί από αεροσκάφη, άρχισαν να τους χειροκροτούν. «Μας ευχαριστούσαν με τα θερμότερα λόγια. Ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές που έχω βιώσει μέχρι σήμερα», είπε.
Άμεση ανάγκη για νερό, τρόφιμα και φάρμακα
Οι ανάγκες των πληγέντων παραμένουν μεγάλες και αφορούν πρωτίστως βασικά είδη καθημερινής επιβίωσης. Σύμφωνα με την εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι κάτοικοι χρειάζονται νερό, τρόφιμα, φάρμακα και συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.
Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η παρουσία γιατρών και νοσηλευτών, καθώς μετά από μια μεγάλη καταστροφή αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης και μετάδοσης ασθενειών.
«Οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακριβώς στη χρονική στιγμή κατά την οποία είναι πιθανό να εμφανιστούν ασθένειες που θα ταλαιπωρήσουν ακόμη περισσότερο τους πληγέντες», τόνισε.
Το δεύτερο κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Λα Γκουάιρα, παρέχοντας νοσηλευτική φροντίδα και στήριξη στους κατοίκους που προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα από τα ερείπια.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα