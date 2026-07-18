Διασώστρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού από τη Βενεζουέλα: «Έκλαιγαν και μας ευχαριστούσαν που ήμασταν δίπλα τους»

Άμεση ανάγκη για νερό, τρόφιμα και φάρμακα

Η εικόνα της καταστροφής στη Λα Γκουάιρα είναι, όπως είπε, κάτι που δύσκολα μπορεί να αποτυπωθεί μόνο με λόγια. Δεν έχουν καταστραφεί μόνο σπίτια και υποδομές, αλλά έχει πληγεί σχεδόν το σύνολο της οικονομικής και επαγγελματικής δραστηριότητας στις περιοχές που επλήγησαν.ανέφερε η διασώστρια, περιγράφοντας το αίσθημα της συνολικής απώλειας που αντίκρισε η ελληνική αποστολή από τις πρώτες ώρες της άφιξής της.Μία από τις πιο έντονες στιγμές της αποστολής σημειώθηκε κατά την αναχώρηση του κλιμακίου από τη Βενεζουέλα. Όπως περιέγραψε, την ώρα που τα μέλη της ελληνικής αποστολής εισέρχονταν στο αεροδρόμιο, επιβάτες που περίμεναν να ταξιδέψουν, αλλά και άνθρωποι που μόλις είχαν αποβιβαστεί από αεροσκάφη, άρχισαν να τους χειροκροτούν. «Μας ευχαριστούσαν με τα θερμότερα λόγια. Ήταν μία από τις πιο ιδιαίτερες και ξεχωριστές στιγμές που έχω βιώσει μέχρι σήμερα», είπε.Οι ανάγκες των πληγέντων παραμένουν μεγάλες και αφορούν πρωτίστως βασικά είδη καθημερινής επιβίωσης. Σύμφωνα με την εθελόντρια του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, οι κάτοικοι χρειάζονται νερό, τρόφιμα, φάρμακα και συνεχή ιατροφαρμακευτική περίθαλψη.Ιδιαίτερα σημαντική είναι και η, καθώς μετά από μια μεγάλη καταστροφή αυξάνεται ο κίνδυνος εμφάνισης και μετάδοσης ασθενειών.«Οτιδήποτε μπορούμε να προσφέρουμε σε αυτούς τους ανθρώπους είναι ιδιαίτερα χρήσιμο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε ακριβώς στη χρονική στιγμή κατά την οποία είναι πιθανό να εμφανιστούν ασθένειες που θα ταλαιπωρήσουν ακόμη περισσότερο τους πληγέντες», τόνισε.Το δεύτερο κλιμάκιο του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού συνεχίζει τις επιχειρήσεις στη Λα Γκουάιρα, παρέχοντας νοσηλευτική φροντίδα και στήριξη στους κατοίκους που προσπαθούν να ξαναχτίσουν τη ζωή τους μέσα από τα ερείπια.