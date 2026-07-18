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Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία, δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν μεταξύ τους, διασωληνώθηκε ένας νεαρός
Σοβαρό τροχαίο στη Λαμία, δύο μηχανάκια συγκρούστηκαν μεταξύ τους, διασωληνώθηκε ένας νεαρός
Πώς έγινε το τροχαίο
Σοβαρό τροχαίο με τραυματισμό δύο νεαρών παιδιών που οδηγούσαν μηχανάκια, σημειώθηκε λίγα λεπτά πριν τις 11 το βράδυ της Παρασκευής στην οδό Παπαποστόλου.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport μηχανάκι που οδηγούσε 23χρονη κοπέλα κινούνταν προς την έξοδο της Λαμίας, ενώ ένα άλλο μηχανάκι με οδηγό έναν νεαρό άνδρα κινούνταν αντίθετα προς το κέντρο της πόλης.
Στο ύψος περίπου του Αγίου Φανουρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο νεαρός δικυκλιστής, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε άμεσα να διασωληνωθεί από τους γιατρούς.
Σοβαρά τραυματίστηκε και η κοπέλα, χωρίς ευτυχώς να εκφράζονται φόβοι για τη ζωή της. Και τα δύο παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Στο σημείο επικράτησε πανικός, με πολύ κόσμο να σπεύδει να προσφέρει βοήθεια, ενώ ειδοποιούσαν συγχρόνως για ασθενοφόρο. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο LamiaReport ότι μετά τη σύγκρουση το μηχανάκι του νεαρού διήνυσε μια πολύ μεγάλη απόσταση μόνο του πριν πέσει στο οδόστρωμα!
Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για το τραγικό συμβάν.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport μηχανάκι που οδηγούσε 23χρονη κοπέλα κινούνταν προς την έξοδο της Λαμίας, ενώ ένα άλλο μηχανάκι με οδηγό έναν νεαρό άνδρα κινούνταν αντίθετα προς το κέντρο της πόλης.
Στο ύψος περίπου του Αγίου Φανουρίου, κάτω από αδιευκρίνιστες προς το παρόν συνθήκες, συγκρούστηκαν μεταξύ τους με αποτέλεσμα να τραυματιστεί πολύ σοβαρά ο νεαρός δικυκλιστής, ο οποίος μάλιστα χρειάστηκε άμεσα να διασωληνωθεί από τους γιατρούς.
Σοβαρά τραυματίστηκε και η κοπέλα, χωρίς ευτυχώς να εκφράζονται φόβοι για τη ζωή της. Και τα δύο παιδιά διακομίστηκαν με ασθενοφόρα στο Νοσοκομείο Λαμίας.
Στο σημείο επικράτησε πανικός, με πολύ κόσμο να σπεύδει να προσφέρει βοήθεια, ενώ ειδοποιούσαν συγχρόνως για ασθενοφόρο. Αυτόπτης μάρτυρας είπε στο LamiaReport ότι μετά τη σύγκρουση το μηχανάκι του νεαρού διήνυσε μια πολύ μεγάλη απόσταση μόνο του πριν πέσει στο οδόστρωμα!
Η Τροχαία Λαμίας διενεργεί προανάκριση για το τραγικό συμβάν.
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