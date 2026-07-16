Απάτη με θύμα 88χρονο στον Πύργο: Προσποιήθηκαν τον λογιστή και του απέσπασαν 80.000 ευρώ και χρυσαφικά
Απάτη με θύμα 88χρονο στον Πύργο: Προσποιήθηκαν τον λογιστή και του απέσπασαν 80.000 ευρώ και χρυσαφικά
Επιτήδειος επικοινώνησε με τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ανάγκη καταγραφής χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων, τον έπεισε να του τα παραδώσει
Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας 88χρονος στον Πύργο, με άγνωστο δράστη να προσποιείται τον λογιστή και να του αποσπά μεγάλο χρηματικό ποσό και τιμαλφή.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο επιτήδειος επικοινώνησε με τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ανάγκη καταγραφής χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων προκειμένου να αποφευχθεί δήθεν η επιβολή φορολογικού προστίμου, κατάφερε να τον πείσει να του τα παραδώσει.
Ο 88χρονος παρέδωσε συνολικά 80.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά, η αξία των οποίων εκτιμάται στις 10.000 ευρώ.
Όταν ο δράστης δεν επέστρεψε για να του παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα, ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές.
Την υπόθεση ερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο επιτήδειος επικοινώνησε με τον ηλικιωμένο και, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την ανάγκη καταγραφής χρημάτων και πολύτιμων αντικειμένων προκειμένου να αποφευχθεί δήθεν η επιβολή φορολογικού προστίμου, κατάφερε να τον πείσει να του τα παραδώσει.
Ο 88χρονος παρέδωσε συνολικά 80.000 ευρώ σε μετρητά, καθώς και χρυσαφικά, η αξία των οποίων εκτιμάται στις 10.000 ευρώ.
Όταν ο δράστης δεν επέστρεψε για να του παραδώσει τα χρήματα και τα κοσμήματα, ο ηλικιωμένος αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης και κατήγγειλε το περιστατικό στις αστυνομικές αρχές.
Την υπόθεση ερευνούν οι αρμόδιες υπηρεσίες της ΕΛ.ΑΣ., οι οποίες διενεργούν προανάκριση για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του δράστη.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα