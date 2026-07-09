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Συνελήφθη 50χρονος για τηλεφωνική απάτη με λεία 200.000 ευρώ: Άρπαξε χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος
ΕΛΛΑΔΑ
Τηλεφωνική απάτη Απάτη Βούλα Σύλληψη

Συνελήφθη 50χρονος για τηλεφωνική απάτη με λεία 200.000 ευρώ: Άρπαξε χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος

Αναζητούνται συνεργοί του

Συνελήφθη 50χρονος για τηλεφωνική απάτη με λεία 200.000 ευρώ: Άρπαξε χρήματα και κοσμήματα με πρόσχημα δήθεν διαρροή ρεύματος
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Συνελήφθη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Νοτιοανατολικής Αττικής, πρωινές ώρες της Δευτέρας (6/7), 50χρονος εμπλεκόμενος σε υπόθεση τηλεφωνικής απάτης σε βάρος γυναίκας με το πρόσχημα υποτιθέμενης διαρροής ηλεκτρικού ρεύματος στην περιοχή της Βούλας.

Όπως έγινε γνωστό από την Αστυνομία, ο κατηγορούμενος μαζί με συνεργούς του, το περασμένο Σάββατο επικοινώνησαν τηλεφωνικά με 71χρονη, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα υποτιθέμενου κινδύνου διαρροής ηλεκτρικής ενέργειας, της ζήτησαν να τοποθετήσει χρηματικό ποσό και τιμαλφή εντός σακούλας, τυλιγμένα σε αλουμινόχαρτο, τα οποία και της αφαίρεσαν.

Η εκτιμώμενη χρηματική αξία των αφαιρεθέντων υπολογίζεται γύρω στις 200.000 ευρώ.

Σε βάρος του 50χρονου, ο οποίος τακτοποιήθηκε από την προανακριτική έρευνα, σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, διακεκριμένη κλοπή και πλαστογραφία, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί του, οι οποίοι αναζητούνται.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στην κατοχή, όσο και σε οικίες του κατηγορουμένου, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τιμαλφή, πλήθος πακέτων τηλεφωνικών συνδέσεων, κινητά τηλέφωνα και ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας.

Επιπλέον, κατασχέθηκε το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες κατά την τέλεση της απάτης, το οποίο έφερε παραποιημένο αριθμό πλαισίου.

Σημειώνεται ότι ο 50χρονος είχε απασχολήσει στο παρελθόν τις Αρχές για ομοειδή αδικήματα. Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.
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