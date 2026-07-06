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Δύο συλλήψεις σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη για τηλεφωνική απάτη, πήγαν να αρπάξουν 85.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Δύο συλλήψεις σε Χαλκιδική και Θεσσαλονίκη για τηλεφωνική απάτη, πήγαν να αρπάξουν 85.000 ευρώ από ηλικιωμένο
Ο άνδρας που εμφανίστηκε για να παραλάβει τα χρήματα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από τους αστυνομικούς - Οι απατεώνες προσποιήθηκαν τους γιατρούς και τους αστυνομικούς
Δύο άτομα συνελήφθησαν στη Χαλκιδική και τη Θεσσαλονίκη για εμπλοκή σε οργανωμένη απόπειρα τηλεφωνικής απάτης σε βάρος ηλικιωμένου, με λεία που θα έφτανε τις 85.000 ευρώ. Η άμεση κινητοποίηση της Ελληνικής Αστυνομίας απέτρεψε την ολοκλήρωση της απάτης, ενώ η έρευνα αποκάλυψε πιθανή σύνδεση των δραστών με αντίστοιχη υπόθεση στη Θεσπρωτία.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 5 Ιουλίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας, σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και το Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και όπως αναμεταδίδει το thesstoday.gr οι δράστες ακολούθησαν τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης. Αρχικά, συνεργός τους τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο προσποιούμενος τον γιατρό και του ανέφερε ότι η κόρη του είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση, ζητώντας το ποσό των 85.000 ευρώ.
Παράλληλα, γυναίκα συνεργός του κυκλώματος υποδυόταν στο τηλέφωνο την κόρη του ηλικιωμένου, προσπαθώντας να ενισχύσει την αξιοπιστία του σεναρίου και να τον πείσει να παραδώσει τα χρήματα.
Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερος συνεργός επικοινώνησε με το θύμα, αυτή τη φορά προσποιούμενος αστυνομικό. Ισχυρίστηκε ότι οι Αρχές είχαν πληροφορηθεί την απόπειρα εξαπάτησης και του ζήτησε να αφήσει το ποσό των 85.000 ευρώ έξω από το σπίτι του, δήθεν στο πλαίσιο επιχείρησης για τη σύλληψη των δραστών.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 85.000 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν άμεσα στον νόμιμο κάτοχό τους, καθώς και ακόμη 1.000 ευρώ σε μετρητά, ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα που χρησιμοποιούσε.
Στο πλαίσιο της συνέχισης των ερευνών, λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν συνεργός στην υπόθεση.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν ρολόγια, κοσμήματα και χαρτονομίσματα ξένου νομίσματος. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί από ηλικιωμένη γυναίκα σε τηλεφωνική απάτη που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Θεσπρωτίας, με παρόμοιο τρόπο δράσης. Επιπλέον κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
Οι συλλήψεις πραγματοποιήθηκαν το μεσημέρι της Κυριακής 5 Ιουλίου από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Καλλικράτειας, σε συνεργασία με την Ομάδα Πρόληψης και Καταστολής Εγκληματικότητας (ΟΠΚΕ) και το Αστυνομικό Τμήμα Μουδανιών.
Σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα και όπως αναμεταδίδει το thesstoday.gr οι δράστες ακολούθησαν τη γνωστή μέθοδο της τηλεφωνικής απάτης. Αρχικά, συνεργός τους τηλεφώνησε στον ηλικιωμένο προσποιούμενος τον γιατρό και του ανέφερε ότι η κόρη του είχε τραυματιστεί σοβαρά σε τροχαίο ατύχημα και χρειαζόταν άμεσα χειρουργική επέμβαση, ζητώντας το ποσό των 85.000 ευρώ.
Παράλληλα, γυναίκα συνεργός του κυκλώματος υποδυόταν στο τηλέφωνο την κόρη του ηλικιωμένου, προσπαθώντας να ενισχύσει την αξιοπιστία του σεναρίου και να τον πείσει να παραδώσει τα χρήματα.
Λίγη ώρα αργότερα, δεύτερος συνεργός επικοινώνησε με το θύμα, αυτή τη φορά προσποιούμενος αστυνομικό. Ισχυρίστηκε ότι οι Αρχές είχαν πληροφορηθεί την απόπειρα εξαπάτησης και του ζήτησε να αφήσει το ποσό των 85.000 ευρώ έξω από το σπίτι του, δήθεν στο πλαίσιο επιχείρησης για τη σύλληψη των δραστών.
Σύλληψη επ' αυτοφώρωΟι κινήσεις των επιτήδειων είχαν ήδη τεθεί υπό παρακολούθηση από την Αστυνομία. Ο αλλοδαπός άνδρας που εμφανίστηκε για να παραλάβει τα χρήματα συνελήφθη επ’ αυτοφώρω από τους αστυνομικούς.
Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα 85.000 ευρώ, τα οποία αποδόθηκαν άμεσα στον νόμιμο κάτοχό τους, καθώς και ακόμη 1.000 ευρώ σε μετρητά, ένα κινητό τηλέφωνο και το όχημα που χρησιμοποιούσε.
Στο πλαίσιο της συνέχισης των ερευνών, λίγες ώρες αργότερα συνελήφθη σε περιοχή της Θεσσαλονίκης ένας ημεδαπός άνδρας, ο οποίος φέρεται να ήταν συνεργός στην υπόθεση.
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, στην κατοχή του εντοπίστηκαν ρολόγια, κοσμήματα και χαρτονομίσματα ξένου νομίσματος. Όπως προέκυψε από την προανάκριση, τα αντικείμενα είχαν αφαιρεθεί από ηλικιωμένη γυναίκα σε τηλεφωνική απάτη που σημειώθηκε στις 2 Ιουλίου 2026 σε περιοχή της Θεσπρωτίας, με παρόμοιο τρόπο δράσης. Επιπλέον κατασχέθηκαν ένα κινητό τηλέφωνο και το αυτοκίνητό του.
Συνεχίζονται οι έρευνεςΗ Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για την ταυτοποίηση των υπόλοιπων μελών του κυκλώματος, καθώς και για τη διερεύνηση της συμμετοχής τους σε άλλες υποθέσεις τηλεφωνικών απατών σε διάφορες περιοχές της χώρας.
Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής, ενώ η προανάκριση βρίσκεται σε εξέλιξη.
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