Πάτρα: Τραυματίστηκε χειριστής μηχανήματος μετά από βραχυκύκλωμα σε έργα
ΕΛΛΑΔΑ
Πάτρα Εργατικό ατύχημα ΔΕΔΔΗΕ

Πάτρα: Τραυματίστηκε χειριστής μηχανήματος μετά από βραχυκύκλωμα σε έργα

Kατά τη διάρκεια των έργων που εκτελούνταn στο σημείο κόπηκε ένα καλώδιο

Πάτρα: Τραυματίστηκε χειριστής μηχανήματος μετά από βραχυκύκλωμα σε έργα
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Ένας χειριστής μηχανήματος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο, ύστερα από βραχυκύκλωμα που έγινε στη διάρκεια εκτέλεσης έργων στην Πάτρα.

Όπως πληροφορείται το tempo24.news το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου όταν κατά τη διάρκεια των έργων που εκτελούνται στο σημείο κόπηκε ένα καλώδιο.

Αυτό είχε ως συνέπεια να προκληθεί βραχυκύκλωμα από το οποίο σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή, και από τα θραύσματα να τραυματιστεί ο χειριστής του μηχανήματος.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη.
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