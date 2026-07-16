Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Πάτρα: Τραυματίστηκε χειριστής μηχανήματος μετά από βραχυκύκλωμα σε έργα
Πάτρα: Τραυματίστηκε χειριστής μηχανήματος μετά από βραχυκύκλωμα σε έργα
Kατά τη διάρκεια των έργων που εκτελούνταn στο σημείο κόπηκε ένα καλώδιο
Ένας χειριστής μηχανήματος διακομίστηκε στο Νοσοκομείο, ύστερα από βραχυκύκλωμα που έγινε στη διάρκεια εκτέλεσης έργων στην Πάτρα.
Όπως πληροφορείται το tempo24.news το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου όταν κατά τη διάρκεια των έργων που εκτελούνται στο σημείο κόπηκε ένα καλώδιο.
Αυτό είχε ως συνέπεια να προκληθεί βραχυκύκλωμα από το οποίο σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή, και από τα θραύσματα να τραυματιστεί ο χειριστής του μηχανήματος.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη.
Όπως πληροφορείται το tempo24.news το περιστατικό έγινε στη διασταύρωση των οδών Παπαφλέσσα και Ναυαρίνου όταν κατά τη διάρκεια των έργων που εκτελούνται στο σημείο κόπηκε ένα καλώδιο.
Αυτό είχε ως συνέπεια να προκληθεί βραχυκύκλωμα από το οποίο σημειώθηκε διακοπή ρεύματος στην ευρύτερη περιοχή, και από τα θραύσματα να τραυματιστεί ο χειριστής του μηχανήματος.
Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, ενώ έσπευσε και συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προκειμένου να αποκατασταθεί η βλάβη.
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