Υπουργείο Παιδείας: Σχέδιο «start» για την επαγγελματική εκπαίδευση, στα 182 εκατ. ευρώ η χρηματοδότηση της μαθητείας

Σοφία Ζαχαράκη: «Η μαθητεία αποτελεί τη γέφυρα ανάμεσα στις σπουδές και την πραγματική επαγγελματική ζωή»





Αυτό ήταν το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφίας Ζαχαράκη, στην εκδήλωση που οργάνωσε, στις 14 Ιουλίου 2026, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Το μέλλον ξεκινά εδώ, ΠΑΤΑ START».



Στόχος της εκδήλωσης, στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός, Κωνσταντίνος Βλάσης, ήταν η ανάδειξη του θεσμού της μαθητείας, η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αλλά και των νέων ευκαιριών που δημιουργούνται για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ/ΠΕΠΑΛ).







Σημαντική αύξηση της συμμετοχής επιχειρήσεων Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη διεύρυνση του θεσμού, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των εργοδοτών αυξήθηκε κατά 27% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ολοένα και περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των ΕΝΕΕΓΥΛ επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέσω του έτους μαθητείας.



Όπως υπογράμμισε, το πρόγραμμα αποτελεί την ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την πραγματική εργασία, καθώς οι απόφοιτοι αναβαθμίζουν τα επαγγελματικά τους προσόντα από το επίπεδο 4 στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αποκτώντας παράλληλα πραγματική εργασιακή εμπειρία.







Παράλληλα, ανέδειξε τη στενή συνεργασία όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, των γενικών γραμματειών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.



Προϋπολογισμός 182 εκατ. ευρώ Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στην ενίσχυση της χρηματοδότησης του θεσμού, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον στα 182 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή περισσότερων αποφοίτων, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων μαθητείας και την επέκταση της συνεργασίας με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.



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Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να διατηρούν τους μαθητευόμενους στο ανθρώπινο δυναμικό τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του θεσμού.



Υφυπουργός Παιδείας, Κώστας Βλάσης: «Δημιουργείται ένα ενιαίο οικοσύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης» Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Κωνσταντίνος Βλάσης, υπογράμμισε ότι η χώρα περνά πλέον σε ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, εγκαταλείπεται η λογική των αποσπασματικών δομών και δημιουργείται ένα ενιαίο οικοσύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, όπως προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο 2025-2027. «Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα πρόγραμμα. Είναι η φυσική συνέχεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την αγορά εργασίας», σημείωσε.



Παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, ανέφερε ότι κατά το σχολικό έτος 2025-2026 προσφέρθηκαν 14.116 θέσεις μαθητείας έναντι 7.212 το 2018, ενώ οι τοποθετήσεις μαθητευομένων αυξήθηκαν από 3.694 σε 8.331 μέσα στην ίδια περίοδο. Περίπου το 72% των διαθέσιμων θέσεων προέρχεται πλέον από τον ιδιωτικό τομέα.

«Το μέλλον ξεκινά εδώ. Πατάμε START και δημιουργούμε ακόμη περισσότερες ευκαιρίες για κάθε νέο και κάθε νέα. Η μαθητεία αποτελεί έναν από τους βασικούς πυλώνες της εθνικής στρατηγικής για την επαγγελματική εκπαίδευση και την απασχόληση των νέων».Αυτό ήταν το μήνυμα της Υπουργού Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού,, στην εκδήλωση που οργάνωσε, στις 14 Ιουλίου 2026, το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού με θέμα: «Το μέλλον ξεκινά εδώ, ΠΑΤΑ START»., στην οποία απηύθυνε χαιρετισμό ο Υφυπουργός, Κωνσταντίνος Βλάσης, ήταν η ανάδειξη του θεσμού της μαθητείας, η σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αλλά και των νέων ευκαιριών που δημιουργούνται για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών και Πρότυπων Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑΛ/ΠΕΠΑΛ).Ταυτόχρονα, αποτέλεσε μια ευρεία πλατφόρμα διαλόγου, από μαθητευόμενους, εκπαιδευτικούς, στελέχη της εκπαίδευσης, επιχειρήσεις, κοινωνικούς εταίρους και εκπροσώπους του δημόσιου τομέα, με στόχο την αποτίμηση της μέχρι σήμερα πορείας του θεσμού του Μεταλυκειακού έτους-Τάξη Μαθητείας και το σχεδιασμό των επόμενων βημάτων για την ενίσχυση της επαγγελματικής εκπαίδευσης.Η Σοφία Ζαχαράκη παρουσίασε στοιχεία που αποτυπώνουν τη διεύρυνση του θεσμού, σημειώνοντας ότι η συμμετοχή των εργοδοτών αυξήθηκε κατά 27% σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, ενώ ολοένα και περισσότεροι απόφοιτοι των ΕΠΑΛ, των Πρότυπων ΕΠΑΛ και των ΕΝΕΕΓΥΛ επιλέγουν να συνεχίσουν τις σπουδές τους μέσω του έτους μαθητείας.Όπως υπογράμμισε, το πρόγραμμα αποτελεί την ουσιαστική γέφυρα ανάμεσα στην εκπαίδευση και την πραγματική εργασία, καθώς οι απόφοιτοι αναβαθμίζουν τα επαγγελματικά τους προσόντα από το επίπεδο 4 στο επίπεδο 5 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων, αποκτώντας παράλληλα πραγματική εργασιακή εμπειρία.«Η μαθητεία δεν είναι μια θεωρητική διαδικασία. Είναι η γέφυρα ανάμεσα στις σπουδές και την πραγματική επαγγελματική ζωή. Μέσα από τη μαθητεία τα παιδιά αποκτούν εμπειρία, δεξιότητες και, πάνω απ’ όλα, αυτοπεποίθηση», τόνισε η υπουργός, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για το πρώτο ουσιαστικό βήμα των νέων από το προστατευμένο περιβάλλον του σχολείου στον χώρο της εργασίας.Παράλληλα, ανέδειξε τη στενή συνεργασία όλων των υπηρεσιών του υπουργείου, των γενικών γραμματειών, των Διευθύνσεων Εκπαίδευσης και των σχολικών μονάδων, προκειμένου να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης που ανταποκρίνεται στις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς.Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η υπουργός στην ενίσχυση της χρηματοδότησης του θεσμού, σημειώνοντας ότι ο προϋπολογισμός αυξήθηκε κατά 57 εκατ. ευρώ και ανέρχεται πλέον στα 182 εκατ. ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή επιτρέπει τη συμμετοχή περισσότερων αποφοίτων, τη δημιουργία περισσότερων θέσεων μαθητείας και την επέκταση της συνεργασίας με επιχειρήσεις του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.Όπως εξήγησε, στόχος είναι η συνεχής επικαιροποίηση των ειδικοτήτων και των οδηγών κατάρτισης, ώστε η μαθητεία να συμβαδίζει με τις ανάγκες της οικονομίας, αξιοποιώντας παράλληλα τις Στρατηγικές Τεχνολογίες για την Ευρώπη (STEP) και τις νέες απαιτήσεις που δημιουργούν η ψηφιακή και η πράσινη μετάβαση.Η ίδια σημείωσε ακόμη ότι ολοένα και περισσότερες επιχειρήσεις επιλέγουν να διατηρούν τους μαθητευόμενους στο ανθρώπινο δυναμικό τους μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, γεγονός που επιβεβαιώνει την αποτελεσματικότητα του θεσμού.Από την πλευρά του, ο υφυπουργός Παιδείας, αρμόδιος για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση, Κωνσταντίνος Βλάσης, υπογράμμισε ότι η χώρα περνά πλέον σε ένα νέο μοντέλο επαγγελματικής εκπαίδευσης. Όπως ανέφερε, εγκαταλείπεται η λογική των αποσπασματικών δομών και δημιουργείται ένα ενιαίο οικοσύστημα επαγγελματικής εκπαίδευσης, κατάρτισης και διά βίου μάθησης, όπως προβλέπει το στρατηγικό σχέδιο 2025-2027. «Το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας δεν αποτελεί απλώς ακόμη ένα πρόγραμμα. Είναι η φυσική συνέχεια της επαγγελματικής εκπαίδευσης και το πρώτο ουσιαστικό βήμα προς την αγορά εργασίας», σημείωσε.Παρουσιάζοντας τα διαθέσιμα στοιχεία, ανέφερε ότι κατά το σχολικό έτος 2025-2026 προσφέρθηκαν 14.116 θέσεις μαθητείας έναντι 7.212 το 2018, ενώ οι τοποθετήσεις μαθητευομένων αυξήθηκαν από 3.694 σε 8.331 μέσα στην ίδια περίοδο. Περίπου το 72% των διαθέσιμων θέσεων προέρχεται πλέον από τον ιδιωτικό τομέα.

Σύμφωνα με τον ίδιο, τα στοιχεία αυτά αποτυπώνουν όχι μόνο τη διεύρυνση του θεσμού αλλά και τη σταδιακή άρση των στερεοτύπων γύρω από την επαγγελματική εκπαίδευση.



Οι εμπειρίες των μαθητευόμενων Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσίασε το πάνελ των ίδιων των μαθητευόμενων, οι οποίοι περιέγραψαν τη μετάβαση από τη σχολική αίθουσα στο πραγματικό εργασιακό περιβάλλον.



Η Δανάη Γεωργαντά, από το Πρότυπο ΕΠΑΛ Χαϊδαρίου, η οποία ακολουθεί την ειδικότητα του τεχνικού εγκαταστάσεων ψύξης, αερισμού και κλιματισμού, εξήγησε ότι επέλεξε έναν παραδοσιακά ανδροκρατούμενο κλάδο, ακολουθώντας το επάγγελμα του πατέρα της, με στόχο να συνεχίσει στη συνέχεια και σε πανεπιστημιακές σπουδές ως μηχανολόγος.



Οι μαθητευόμενοι χαρακτήρισαν το πρόγραμμα ως εμπειρία, ευκαιρία, προοπτική και ομαλή ένταξη στην αγορά εργασίας, επισημαίνοντας ότι η ουσιαστική διαφορά είναι πως στον χώρο εργασίας αντιμετωπίζονται πλέον ως ισότιμοι συνεργάτες και όχι ως μαθητές.



Πάνω από 45.000 επιχειρήσεις συμμετέχουν στη μαθητεία Σύμφωνα με τα στοιχεία, που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της ημερίδας, περισσότεροι από 45.000 εργοδότες έχουν συνάψει συμβάσεις μαθητείας, ενώ περίπου 24.000 απόφοιτοι που συμμετείχαν στο πρόγραμμα βρίσκονται ήδη στην αγορά εργασίας.



Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στον ρόλο των εκπαιδευτικών και των σχολικών μονάδων, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή επικοινωνία με επιχειρήσεις για την εξεύρεση νέων θέσεων μαθητείας αλλά και με τους μαθητές ήδη από τις πρώτες τάξεις των ΕΠΑΛ, ώστε να γνωρίζουν εγκαίρως τις δυνατότητες που τους προσφέρει ο θεσμός.



Οι εκπαιδευτικοί επισήμαναν ότι η μεγαλύτερη πρόκληση παραμένει ο συντονισμός όλων των εμπλεκομένων, καθώς η μαθητεία αποτελεί έναν σύνθετο θεσμό που απαιτεί συνεχή συνεργασία μεταξύ σχολείων, επιχειρήσεων και δημόσιων υπηρεσιών.



Πλήρης ασφάλιση και έμφαση στον επαγγελματικό προσανατολισμό Η γενική γραμματέας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης, Όλγα Καφετζοπούλου, υπογράμμισε ότι βασική προτεραιότητα του υπουργείου ήταν η πλήρης ασφαλιστική κάλυψη όλων των μαθητευόμενων, ιδιαίτερα όσων εργάζονται σε τεχνικές ειδικότητες και βρίσκονται καθημερινά σε απαιτητικά εργασιακά περιβάλλοντα.



Παράλληλα, κατά τη διάρκεια της ημερίδας αναδείχθηκε η ανάγκη ενίσχυσης του σχολικού επαγγελματικού προσανατολισμού ήδη από τις μικρότερες ηλικίες, ώστε οι μαθητές να ενημερώνονται έγκαιρα για τις επιλογές που προσφέρει η επαγγελματική εκπαίδευση.



Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε η Σοφία Ζαχαράκη, «πιάνουμε το νήμα νωρίς. Δεν περιμένουμε το Λύκειο για να βοηθήσουμε τα παιδιά να πάρουν αποφάσεις για το μέλλον τους».



Η ημερίδα ολοκληρώθηκε με συζήτηση για τις προοπτικές περαιτέρω ανάπτυξης της μαθητείας, με κοινή διαπίστωση ότι η στενότερη συνεργασία της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας αποτελεί βασική προϋπόθεση ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση να εξελιχθεί σε μια ισότιμη και ελκυστική εκπαιδευτική επιλογή για τους νέους.