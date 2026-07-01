Πώς «έφυγε» από τα θεμέλια η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στο μικροσκόπιο η εκσκαφή της οικοδομής που σηκωνόταν δίπλα

Την ίδια ώρα, οι εμπλεκόμενοι στο έργο αποδίδουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την κατάρρευση σε, υποστηρίζοντας πως η φθορά στο υπέδαφος ίσως είχε αποδυναμώσει τη στατικότητα του κτιρίου. Ο ισχυρισμός αυτόςΣτο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ληφθεί ένορκες καταθέσεις από ενοίκους και ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, ενώ μηχανικοί της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες και ελέγχους στατικότητας για να αποτυπώσουν την ακριβή εικόνα.Από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί, παρά το γεγονός ότι η πολυκατοικία κατέρρευσε ολοκληρωτικά.Ωστόσο,, καθώς μέσα στα διαμερίσματα υπάρχουν ακόμη χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και σημαντικά έγγραφα των ενοίκων.