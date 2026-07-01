Πώς «έφυγε» από τα θεμέλια η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στο μικροσκόπιο η εκσκαφή της οικοδομής που σηκωνόταν δίπλα
Πώς «έφυγε» από τα θεμέλια η πολυκατοικία στα Πετράλωνα, στο μικροσκόπιο η εκσκαφή της οικοδομής που σηκωνόταν δίπλα
Στον εισαγγελέα οι δύο ιδιοκτήτες του όμορου οικοπέδου, αλλά και τρεις μηχανικοί που είχαν την ευθύνη της επίβλεψης του έργου
Νέα στοιχεία φέρνει στο φως το Protothema για την κατάρρευση της τετραώροφης πολυκατοικίας στα Πετράλωνα, την ώρα που πέντε άτομα οδηγούνται στο Αυτόφωρο, καθώς οι Αρχές επιχειρούν να ξετυλίξουν το κουβάρι της υπόθεσης και να διαπιστώσουν τι ακριβώς οδήγησε στην ολική κατάρρευση του κτιρίου.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας κρατούνται οι δύο ιδιοκτήτες του όμορου οικοπέδου, αλλά και τρεις μηχανικοί που είχαν την ευθύνη της επίβλεψης του έργου.
Οι πέντε αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση οικοδομικών κανόνων και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, στο σημείο βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή υπόγειου γκαράζ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας των αρμόδιων Αρχών, η εκσκαφή είχε ήδη φτάσει σε βάθος 3 μέτρων και 80 εκατοστών, ενώ εκείνη τη στιγμή το γειτονικό κτίριο φέρεται να παρουσίασε ξαφνική μετατόπιση από τα θεμέλιά του προς τη μία πλευρά, πριν καταρρεύσει πλαγίως.
Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι πραγματογνώμονες καλούνται να διαπιστώσουν αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης και προστασίας κατά τη διάρκεια της εκσκαφής.
Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας κρατούνται οι δύο ιδιοκτήτες του όμορου οικοπέδου, αλλά και τρεις μηχανικοί που είχαν την ευθύνη της επίβλεψης του έργου.
Οι πέντε αντιμετωπίζουν κατηγορίες για παραβίαση οικοδομικών κανόνων και αναμένεται να οδηγηθούν ενώπιον του εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Αθηνών.
Στο μικροσκόπιο η εκσκαφήΣύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, οι δύο ιδιοκτήτες είχαν αγοράσει το συγκεκριμένο οικόπεδο το 2024, έναντι περίπου 240.000 ευρώ, με σκοπό την ανέγερση πενταώροφης οικοδομής.
Την ώρα που σημειώθηκε το περιστατικό, στο σημείο βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι χωματουργικές εργασίες για την κατασκευή υπόγειου γκαράζ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της έρευνας των αρμόδιων Αρχών, η εκσκαφή είχε ήδη φτάσει σε βάθος 3 μέτρων και 80 εκατοστών, ενώ εκείνη τη στιγμή το γειτονικό κτίριο φέρεται να παρουσίασε ξαφνική μετατόπιση από τα θεμέλιά του προς τη μία πλευρά, πριν καταρρεύσει πλαγίως.
Το συγκεκριμένο στοιχείο θεωρείται κομβικό για την εξέλιξη της έρευνας, καθώς οι πραγματογνώμονες καλούνται να διαπιστώσουν αν είχαν ληφθεί όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιστήριξης και προστασίας κατά τη διάρκεια της εκσκαφής.
Την ίδια ώρα, οι εμπλεκόμενοι στο έργο αποδίδουν, σύμφωνα με πληροφορίες, την κατάρρευση σε πιθανή διαρροή αποχέτευσης της πολυκατοικίας που κατέρρευσε , υποστηρίζοντας πως η φθορά στο υπέδαφος ίσως είχε αποδυναμώσει τη στατικότητα του κτιρίου. Ο ισχυρισμός αυτός εξετάζεται ήδη από τις αρμόδιες υπηρεσίες.
Στο πλαίσιο της προανάκρισης έχουν ληφθεί ένορκες καταθέσεις από ενοίκους και ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας, ενώ μηχανικοί της Περιφέρειας και της Πολεοδομίας έχουν ήδη ξεκινήσει αυτοψίες και ελέγχους στατικότητας για να αποτυπώσουν την ακριβή εικόνα.
Από καθαρή τύχη, δεν υπήρξαν τραυματισμοί ή εγκλωβισμοί, παρά το γεγονός ότι η πολυκατοικία κατέρρευσε ολοκληρωτικά.
Ωστόσο, το κτίριο παραμένει υπό αστυνομική φύλαξη, καθώς μέσα στα διαμερίσματα υπάρχουν ακόμη χρήματα, προσωπικά αντικείμενα και σημαντικά έγγραφα των ενοίκων.
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