Κλειδί η τεχνολογία για να βρουν τους τρεις για τον εμπρησμό στη Marfin: Αρχή του νήματος οι φωτογραφίες από διακοπές το 2009
Κλειδί η τεχνολογία για να βρουν τους τρεις για τον εμπρησμό στη Marfin: Αρχή του νήματος οι φωτογραφίες από διακοπές το 2009
Οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από 16 χρόνια να αξιοποιήσουν νέα στοιχεία που είχαν στην κατοχή τους - Πρόκειται για φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο
Βαριές κατηγορίες αντιμετωπίζουν οι δύο συλληφθέντες που συνελήφθησαν για τη δολοφονική επίθεση στο υποκατάστημα της τράπεζας Marfin τον Μάιο του 2010. Οι κατηγορούμενοι αναμένεται τις επόμενες ώρες να ετοιμάσουν τις απολογίες τους καθώς την ερχόμενη Τρίτη θα εμφανιστούν ενώπιον της 3ης τακτικής ανακρίτριας.
Η υπόθεση «αναβίωσε» δικαστικά έπειτα από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το μήνυμα αυτό στάθηκε η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.
Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρχές, οι οποίες και ανοίξουν εκ νέου τον φάκελο επανεξετάζοντας εξονυχιστικά το προανακριτικό υλικό.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από 16 χρόνια να αξιοποιήσουν -και με τη βοήθεια της τεχνολογίας- νέα στοιχεία που είχαν στην κατοχή τους και, τελικά, κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη δύο ανδρών 42 ετών και μίας γυναίκας (μένει στην Αγγλία και αναμένεται να συλληφθεί το επόμενο διάστημα).
Πρόκειται ουσιαστικά για φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αντιπαρέβαλαν με υλικό από την μοιραία ημέρα της δολοφονικής επίθεσης. Αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία κατάφεραν να «καθαρίσουν» τις εικόνες και να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκομένους.
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση στη Marfin φορούσαν ακριβώς τα ίδια ρούχα και είχαν τα ίδια σακίδια, με αυτά των καλοκαιρινών διακοπών τους το 2009. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που, χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, αναδιαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά τους στα έτη που πέρασαν.
Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την επόμενη Τρίτη. Και οι δυο οδηγήθηκαν χθες κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με το ένταλμα της σύλληψής τους να αφορά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.
Από τη μεριά της, η συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Άννυ Παπαρρούσου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι νέες συλλήψεις για την υπόθεση του πολύνεκρου εμπρησμού έγιναν με «δικογραφία που δεν έχει καν υπόσταση».
Η υπόθεση «αναβίωσε» δικαστικά έπειτα από ένα ανώνυμο ηλεκτρονικό μήνυμα προς τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος. Το μήνυμα αυτό στάθηκε η αφορμή για την ανάσυρση της δικογραφίας από το αρχείο.
Συγκεκριμένα, το εν λόγω email κατονόμαζε ως υπαίτιους της φονικής επίθεσης τρία συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και επιπλέον μέλη που φέρονται να ανήκουν στην ίδια εγκληματική ομάδα.
Η συγκεκριμένη πληροφορία αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα σοβαρή από τις αρχές, οι οποίες και ανοίξουν εκ νέου τον φάκελο επανεξετάζοντας εξονυχιστικά το προανακριτικό υλικό.
Οι αστυνομικοί κατάφεραν μετά από 16 χρόνια να αξιοποιήσουν -και με τη βοήθεια της τεχνολογίας- νέα στοιχεία που είχαν στην κατοχή τους και, τελικά, κατάφεραν να φθάσουν στα ίχνη δύο ανδρών 42 ετών και μίας γυναίκας (μένει στην Αγγλία και αναμένεται να συλληφθεί το επόμενο διάστημα).
Πρόκειται ουσιαστικά για φωτογραφικά στιγμιότυπα και βίντεο που τα στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος αντιπαρέβαλαν με υλικό από την μοιραία ημέρα της δολοφονικής επίθεσης. Αξιοποιώντας και τις δυνατότητες που δίνει η σύγχρονη τεχνολογία κατάφεραν να «καθαρίσουν» τις εικόνες και να ταυτοποιήσουν τους εμπλεκομένους.
Όπως διαπίστωσαν οι ερευνητές, κάποια από τα άτομα που συμμετείχαν στην επίθεση στη Marfin φορούσαν ακριβώς τα ίδια ρούχα και είχαν τα ίδια σακίδια, με αυτά των καλοκαιρινών διακοπών τους το 2009. Στη συνέχεια ζητήθηκε η συνδρομή της Διεύθυνσης Εγκληματολογικών Ερευνών που, χρησιμοποιώντας τεχνολογία τεχνητής νοημοσύνης, αναδιαμόρφωσε τα χαρακτηριστικά τους στα έτη που πέρασαν.
Οι δύο κατηγορούμενοι αναμένεται να απολογηθούν την επόμενη Τρίτη. Και οι δυο οδηγήθηκαν χθες κάτω από αυστηρά μέτρα ασφαλείας στα δικαστήρια της πρώην σχολής Ευελπίδων με το ένταλμα της σύλληψής τους να αφορά στο αδίκημα της ανθρωποκτονίας από πρόθεση κατά συρροή.
Από τη μεριά της, η συνήγορος των δύο κατηγορουμένων, Άννυ Παπαρρούσου, εξέφρασε την εκτίμηση ότι οι νέες συλλήψεις για την υπόθεση του πολύνεκρου εμπρησμού έγιναν με «δικογραφία που δεν έχει καν υπόσταση».
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