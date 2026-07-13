Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ιστιοφόρο προσάραξε στη Λήμνο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκόλλησή του
Ιστιοφόρο προσάραξε στη Λήμνο: Σε εξέλιξη επιχείρηση για την αποκόλλησή του
Ο μοναδικός επιβαίνοντας του σκάφους είναι καλά στην υγεία του - Στην περιοχή πνέουν άνεμοι έντασης 4 μποφόρ
Προσάραξη ιστιοφόρου σκάφους με σημαία Πολωνίας σημειώθηκε στη θαλάσσια περιοχή του όρμου Παλαιοκάστρου, στη βορειοανατολική Λήμνο.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τρία αλιευτικά σκάφη, εκ των οποίων στο ένα επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην περιοχή σπεύδουν επίσης ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ιδιώτης δύτης.
Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης, με στόχο την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την αποκόλληση του ιστιοφόρου.
Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, στο σκάφος επέβαινε ένας αλλοδαπός, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του.
Για την αντιμετώπιση του περιστατικού κινητοποιήθηκαν τρία αλιευτικά σκάφη, εκ των οποίων στο ένα επιβαίνει στέλεχος του Λιμενικού Σώματος, ενώ στην περιοχή σπεύδουν επίσης ένα ναυαγοσωστικό σκάφος και ιδιώτης δύτης.
Οι Αρχές παρακολουθούν την εξέλιξη της επιχείρησης, με στόχο την ασφαλή διαχείριση του περιστατικού και την αποκόλληση του ιστιοφόρου.
Στην περιοχή πνέουν βορειοανατολικοί άνεμοι έντασης 4 μποφόρ.
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