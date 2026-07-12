Διακινητής μεταναστών προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό στη Θεσσαλονίκη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Μετανάστες

Διακινητής μεταναστών προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό στη Θεσσαλονίκη

Το αυτοκίνητο ήταν ενοικιαζόμενο, ενώ αποβίβασε έξι άτομα πριν ξεκινήσει τους επικίνδυνους ελιγμούς

Διακινητής μεταναστών προσπάθησε να εμβολίσει περιπολικό στη Θεσσαλονίκη
Φανή Χαρίση
Έναν 22χρονο αλλοδαπό που μετέφερε με το όχημα του παράτυπους μετανάστες συνέλαβαν μετά από κινηματογραφική καταδίωξη οι αστυνομικές αρχές της Θεσσαλονίκης.

Συγκεκριμένα, χτες το πρωί (11/7) πλήρωμα περιπολικού της Άμεσης Δράσης εντόπισε στην περιοχή του Δενδροπόταμου ένα επιβατικό όχημα.

Ο 22χρονος, προκειμένου να αποφύγει επικείμενο έλεγχο, ανέπτυξε ταχύτητα και αφού αποβίβασε έξι άτομα στο ύψος της Λαχαναγοράς, προσπάθησε να εμβολίσει το αστυνομικό όχημα και να διαφύγει με ταχύτητα και επικίνδυνους ελιγμούς, πλην όμως ακινητοποιήθηκε και συνελήφθη.

Οι αστυνομικές αρχές κατάσχεσαν το όχημα μεταφοράς, ιδιοκτησίας εταιρείας ενοικιάσεων αυτοκινήτων με έδρα πρωτεύουσα όμορης χώρας και ένα κινητό τηλέφωνο που χρησιμοποιούσε για τις συνεννοήσεις του, ενώ ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχημάτισαν αστυνομικοί του Τμήματος Διαχείρισης Μετανάστευσης Θεσσαλονίκης, θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
Φανή Χαρίση

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