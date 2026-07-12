Νεκρός ανασύρθηκε 40χρονος Ρουμάνος από παραλία στη Λευκάδα

Πιθανολογείται ότι είχε μεταβεί το βράδυ του Σαββάτου για ψάρεμα, χωρίς ωστόσο μέχρι στιγμής να έχουν γίνει γνωστές οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή του