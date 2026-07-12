Τα Στενά του Ορμούζ είναι πιο σημαντικά από δεκάδες ατομικές βόμβες, δηλώνει σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Τα Στενά του Ορμούζ είναι πιο σημαντικά από δεκάδες ατομικές βόμβες, δηλώνει σύμβουλος του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ
Στη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ αναφέρθηκε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Μοχσέν Ρεζαεΐ, που τόνισε ότι η Τεχεράνη θα τα προστατεύσει
Στη στρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ αναφέρθηκε ο σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη του Ιράν, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, Μοχσέν Ρεζαεΐ, υποστηρίζοντας ότι το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα είναι σημαντικότερο ακόμη και από την κατοχή «δεκάδων πυρηνικών βομβών».
Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Ρεζαεΐ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό το στρατηγικό πέρασμα είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα το προστατεύσει».
Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.
Την ίδια ώρα, οι δυτικές χώρες, με προεξάρχουσες τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθούν να κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η ιρανική πλευρά απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς.
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Αλί Χαμενεΐ, είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα (φετφά), με το οποίο απαγόρευε την ανάπτυξη και την κατοχή πυρηνικών όπλων, θέση που η Τεχεράνη εξακολουθεί να επικαλείται ως βασικό επιχείρημα απέναντι στις διεθνείς επικρίσεις.
Όπως μετέδωσε το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA, ο Ρεζαεΐ δήλωσε χαρακτηριστικά: «Αυτό το στρατηγικό πέρασμα είναι πιο σημαντικό από δεκάδες ατομικές βόμβες και η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν θα το προστατεύσει».
Η δήλωση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία τα Στενά του Ορμούζ βρίσκονται και πάλι στο επίκεντρο της διεθνούς προσοχής, καθώς αποτελούν έναν από τους σημαντικότερους θαλάσσιους διαδρόμους για τη μεταφορά πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου παγκοσμίως.
Την ίδια ώρα, οι δυτικές χώρες, με προεξάρχουσες τις Ηνωμένες Πολιτείες, εξακολουθούν να κατηγορούν την Τεχεράνη ότι επιδιώκει την ανάπτυξη πυρηνικών όπλων. Η ιρανική πλευρά απορρίπτει σταθερά τις κατηγορίες, επιμένοντας ότι το πυρηνικό της πρόγραμμα εξυπηρετεί αποκλειστικά ειρηνικούς και πολιτικούς σκοπούς.
Κατηγορείται η Τεχεράνη ότι επιδιώκει να αποκτήσει πυρηνικά όπλα
Υπενθυμίζεται ότι στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο Αλί Χαμενεΐ, είχε εκδώσει θρησκευτικό διάταγμα (φετφά), με το οποίο απαγόρευε την ανάπτυξη και την κατοχή πυρηνικών όπλων, θέση που η Τεχεράνη εξακολουθεί να επικαλείται ως βασικό επιχείρημα απέναντι στις διεθνείς επικρίσεις.
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