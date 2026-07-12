Ο Σον Πεν εξακολουθεί να είναι ο έρωτας της ζωής της Μαντόνα, λέει φίλος της
Ο Σον Πεν εξακολουθεί να είναι ο έρωτας της ζωής της Μαντόνα, λέει φίλος της
Κομμάτια στο «Confessions on a Dance Floor Part II» θεωρείται ότι αναφέρονται στον εκλιπόντα αδερφό της, τη μητριά της και τον πρώην σύζυγό της και βραβευμένο για Όσκαρ ηθοποιό
Μπορεί η Μαντόνα να αφήνει αιχμές σε τραγούδι του νέου της άλμπουμ στον Σον, όμως φίλος της «βασίλισσας της ποπ» υποστηρίζει ότι ο ηθοποιός δεν έπαψε στιγμή να είναι ο μεγαλύτερος έρωτας που έχει ζήσει.
Κομμάτια στο «Confessions on a Dance Floor Part II», λέγεται ότι αναφέρονται στον εκλιπόντα αδερφό της, τη μητριά της και τον πρώην σύζυγό της και βραβευμένο για Όσκαρ ηθοποιό, για τον οποίο τραγουδά ότι «ένιωθε να απειλείται» από εκείνη. Φίλος της Μαντόνα δήλωσε στο Page Six ότι, παρότι η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε «έκπληξη», ο ηθοποιός εξακολουθεί να είναι «ο έρωτας της ζωής της».
Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται επίσης ένα ντουέτο, το οποίο ερμήνευσε και συνυπέγραψε με την 29χρονη κόρη της Λούρδη Λεόν. Η ίδια η Λούρδη πρότεινε στη διάσημη μητέρα της να γράψουν μαζί ένα τραγούδι «ως έναν τρόπο να θεραπεύσουμε τη σχέση μας», όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Μαντόνα.
«Υπήρξαν περίοδοι που η Μαντόνα και η Λόλα δεν μιλούσαν. Η Λούρδη θεωρούσε πάντα ότι η Μαντόνα ήταν υπερβολικά αυστηρή μαζί της όσο μεγάλωνε, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος», αναέφερε η ίδια πηγή στο μέσο. Από την πλευρά της, η Μαντόνα «ένιωθε επίσης ενοχές που μεγάλωσε τη Λόλα μέσα σε έναν κόσμο αδιανόητης διασημότητας και για τον αντίκτυπο που είχε αυτό στη ζωή της».
Στο τραγούδι, η Μαντόνα αποκαλεί την κόρη της «μικρό αστέρι», το ίδιο τρυφερό προσωνύμιο που είχε χρησιμοποιήσει για εκείνη στο άλμπουμ «Ray of Light» το 1998, όταν η Λόλα ήταν δύο ετών. «Κατανοεί πόσο δύσκολο είναι για το παιδί ενός τόσο διάσημου ανθρώπου να διαμορφώσει τη δική του ταυτότητα και έχει νιώσει ενοχές γι’ αυτό», πρόσθεσε ο φίλος της. «Η απόσταση μεταξύ τους προέκυψε εν μέρει επειδή η Λόλα δεν ήθελε να θεωρείται “nepo baby”».
Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν ιστορίες για το πόσο αυστηρή είναι η κατά τα άλλα φιλελεύθερη τραγουδίστρια με τα έξι παιδιά της. Εκτός από τη Λούρδη, έχει δύο γιους, τον Ρόκο Ρίτσι και τον Ντέιβιντ Μπάντα, τον οποίο υιοθέτησε με τον πρώην σύζυγο και σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, καθώς και τις θετές κόρες της, Μέρσι Τζέιμς και τις Στέλα και Εστέρε.
Φήμες λένε ότι τα μεγάλωσε με μακροβιοτική διατροφή, χωρίς γλυκά, γαλακτοκομικά ή συντηρητικά, ενώ η τηλεόραση ήταν απαγορευμένη. Όπως είχε αναφέρει το Page Six στο παρελθόν, η Λούρδη απέκτησε iPhone μόνο αφού έκλεισε τα 15 και ότι, αν άφηναν ρούχα στο πάτωμα, εκείνα απομακρύνονταν.
«Νομίζω ότι η μητέρα μου έβλεπε όλα αυτά τα άλλα παιδιά διάσημων και έλεγε: “Τα δικά μου παιδιά δεν θα γίνουν έτσι…”», είχε δηλώσει η Λούρδη στο περιοδικό Interview. «Η μητέρα μου είναι μανιακή με τον έλεγχο και με έλεγχε σε όλη μου τη ζωή. Έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθώ πλήρως από εκείνη μόλις τελείωσα το λύκειο».
Αυτό σήμαινε ότι μετακόμισε στο Μπούσγουικ του Μπρούκλιν, αφού είχε μεγαλώσει ανάμεσα στο Λονδίνο και το Μανχάταν. Εκεί αποφοίτησε από το λύκειο ΛαΓκουάρντια και είχε σχέση με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, πριν εκείνος γίνει διάσημος, ενώ προσπάθησε να ξεκινήσει τη δική της μουσική καριέρα. Με το καλλιτεχνικό όνομα Lolahol κυκλοφόρησε ορισμένα dance-pop singles το 2022 και το 2023, αλλά έκτοτε δεν έχει παρουσιάσει νέα δουλειά.
«Η Μαντόνα πίστευε πάντα ότι η Λόλα δεν ήθελε να συνδέεται με τη μητέρα της σε ό,τι αφορά τη μουσική, γι’ αυτό και συγκινήθηκε πολύ όταν η κόρη της έκανε την πρόταση», υποστήριξε ο φίλος της τραγουδίστριας στο Page Six. «Η Μαντόνα και η Λόλα δυσκολεύονταν ορισμένες φορές ακόμη και να συνυπάρξουν, επειδή υπάρχει αρκετός πόνος στη σχέση τους, αλλά πλέον τα πηγαίνουν πολύ καλά χάρη στη δημιουργία αυτού του τραγουδιού».
Κομμάτια στο «Confessions on a Dance Floor Part II», λέγεται ότι αναφέρονται στον εκλιπόντα αδερφό της, τη μητριά της και τον πρώην σύζυγό της και βραβευμένο για Όσκαρ ηθοποιό, για τον οποίο τραγουδά ότι «ένιωθε να απειλείται» από εκείνη. Φίλος της Μαντόνα δήλωσε στο Page Six ότι, παρότι η συγκεκριμένη αναφορά αποτέλεσε «έκπληξη», ο ηθοποιός εξακολουθεί να είναι «ο έρωτας της ζωής της».
Στο άλμπουμ περιλαμβάνεται επίσης ένα ντουέτο, το οποίο ερμήνευσε και συνυπέγραψε με την 29χρονη κόρη της Λούρδη Λεόν. Η ίδια η Λούρδη πρότεινε στη διάσημη μητέρα της να γράψουν μαζί ένα τραγούδι «ως έναν τρόπο να θεραπεύσουμε τη σχέση μας», όπως αποκάλυψε πρόσφατα η Μαντόνα.
«Υπήρξαν περίοδοι που η Μαντόνα και η Λόλα δεν μιλούσαν. Η Λούρδη θεωρούσε πάντα ότι η Μαντόνα ήταν υπερβολικά αυστηρή μαζί της όσο μεγάλωνε, χωρίς να υπάρχει πραγματικός λόγος», αναέφερε η ίδια πηγή στο μέσο. Από την πλευρά της, η Μαντόνα «ένιωθε επίσης ενοχές που μεγάλωσε τη Λόλα μέσα σε έναν κόσμο αδιανόητης διασημότητας και για τον αντίκτυπο που είχε αυτό στη ζωή της».
What really caused Madonna and daughter Lourdes’ ‘tense’ relationship — and why she is still singing about Sean Penn https://t.co/aKMj4Su5tE pic.twitter.com/RSBvf95agN— Page Six (@PageSix) July 12, 2026
Εδώ και χρόνια κυκλοφορούν ιστορίες για το πόσο αυστηρή είναι η κατά τα άλλα φιλελεύθερη τραγουδίστρια με τα έξι παιδιά της. Εκτός από τη Λούρδη, έχει δύο γιους, τον Ρόκο Ρίτσι και τον Ντέιβιντ Μπάντα, τον οποίο υιοθέτησε με τον πρώην σύζυγο και σκηνοθέτη Γκάι Ρίτσι, καθώς και τις θετές κόρες της, Μέρσι Τζέιμς και τις Στέλα και Εστέρε.
Φήμες λένε ότι τα μεγάλωσε με μακροβιοτική διατροφή, χωρίς γλυκά, γαλακτοκομικά ή συντηρητικά, ενώ η τηλεόραση ήταν απαγορευμένη. Όπως είχε αναφέρει το Page Six στο παρελθόν, η Λούρδη απέκτησε iPhone μόνο αφού έκλεισε τα 15 και ότι, αν άφηναν ρούχα στο πάτωμα, εκείνα απομακρύνονταν.
«Νομίζω ότι η μητέρα μου έβλεπε όλα αυτά τα άλλα παιδιά διάσημων και έλεγε: “Τα δικά μου παιδιά δεν θα γίνουν έτσι…”», είχε δηλώσει η Λούρδη στο περιοδικό Interview. «Η μητέρα μου είναι μανιακή με τον έλεγχο και με έλεγχε σε όλη μου τη ζωή. Έπρεπε να ανεξαρτητοποιηθώ πλήρως από εκείνη μόλις τελείωσα το λύκειο».
Αυτό σήμαινε ότι μετακόμισε στο Μπούσγουικ του Μπρούκλιν, αφού είχε μεγαλώσει ανάμεσα στο Λονδίνο και το Μανχάταν. Εκεί αποφοίτησε από το λύκειο ΛαΓκουάρντια και είχε σχέση με τον Τιμοτέ Σαλαμέ, πριν εκείνος γίνει διάσημος, ενώ προσπάθησε να ξεκινήσει τη δική της μουσική καριέρα. Με το καλλιτεχνικό όνομα Lolahol κυκλοφόρησε ορισμένα dance-pop singles το 2022 και το 2023, αλλά έκτοτε δεν έχει παρουσιάσει νέα δουλειά.
«Η Μαντόνα πίστευε πάντα ότι η Λόλα δεν ήθελε να συνδέεται με τη μητέρα της σε ό,τι αφορά τη μουσική, γι’ αυτό και συγκινήθηκε πολύ όταν η κόρη της έκανε την πρόταση», υποστήριξε ο φίλος της τραγουδίστριας στο Page Six. «Η Μαντόνα και η Λόλα δυσκολεύονταν ορισμένες φορές ακόμη και να συνυπάρξουν, επειδή υπάρχει αρκετός πόνος στη σχέση τους, αλλά πλέον τα πηγαίνουν πολύ καλά χάρη στη δημιουργία αυτού του τραγουδιού».
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