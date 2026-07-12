Σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Γαύδου μεταφέρθηκαν οι 35 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο
ΕΛΛΑΔΑ
Λιμενικό Σώμα Γαύδος

Σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Γαύδου μεταφέρθηκαν οι 35 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο

Κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς - Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων διενεργεί προανάκριση

Σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας της Γαύδου μεταφέρθηκαν οι 35 αλλοδαποί που επέβαιναν σε λέμβο
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Τις βραδινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Χανίων για την παροχή συνδρομής σε λέμβο με αλλοδαπούς επιβαίνοντες σε δυσχερή θέση, στη θαλάσσια περιοχή δυτικά-νοτιοδυτικά της Γαύδου.

Αμέσως, στο σημείο μετέβη Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ.(ΠΛΣ) το οποίο εντόπισε τη λέμβο και περισυνέλεξε τριάντα πέντε αλλοδαπούς (30 άντρες, 4 γυναίκες και 1 ανήλικος).

Οι διασωθέντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο λιμάνι «ΚΑΡΑΒΕ», ενώ στη συνέχεια οδηγήθηκαν σε προσωρινό χώρο φιλοξενίας του Δήμου Γαύδου. Από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χανίων που διενεργεί την προανάκριση, κατασχέθηκε το μέσο μεταφοράς.
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