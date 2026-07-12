Σύλληψη 24χρονου στην Βάρκιζα για κόντρα με μηχανές τα ξημερώματα
ΕΛΛΑΔΑ
Βάρκιζα Κόντρες Μοτοσικλέτες

Σύλληψη 24χρονου στην Βάρκιζα για κόντρα με μηχανές τα ξημερώματα

Οι αστυνομικοί ακολούθησαν με όλα τα μέτρα ασφαλείας την εν λόγω μοτοσυκλέτα προκειμένου να αποτραπεί ο κίνδυνος πρόκλησης ατυχήματος και την ακινητοποίησαν

Σύλληψη 24χρονου στην Βάρκιζα για κόντρα με μηχανές τα ξημερώματα
Συνελήφθη από την Τροχαία ένας 24χρονος οδηγός μοτοσυκλέτας, ο οποίος τα ξημερώματα της Κυριακής πρωταγωνίστησε σε αυτοσχέδιο αγώνα ταχύτητας στη Λεωφόρο Αθηνών - Σουνίου, στο ύψος της Βάρκιζας.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, αστυνομικοί της Ο.Ε.Π.Τ.Α. της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής εντόπισαν τη μοτοσυκλέτα να κινείται με υπερβολική ταχύτητα, εκτελώντας επικίνδυνους ελιγμούς σε «μονομαχία» με άλλο δίκυκλο. Οι άντρες της Τροχαίας ακολούθησαν το όχημα λαμβάνοντας όλα τα μέτρα ασφαλείας, προκειμένου να αποτρέψουν το ενδεχόμενο ατυχήματος, και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν.

Ο 24χρονος συνελήφθη και σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση από το Α’ Τμήμα Τροχαίας Νοτιοανατολικής Αττικής, ενώ κατασχέθηκε και η μοτοσυκλέτα του. Ο συλληφθείς οδηγείται στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

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