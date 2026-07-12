Γερεμέγεφ στο Protothema Sports: Ο ΠΑΟΚ χρειάζεται χρόνο με τον νέο προπονητή, το Μουντιάλ θα το πάρει η Αγγλία

Ο Σουηδός επιθετικός στάθηκε στην αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και στην έλευση νέου προπονητή και νέου τεχνικού επιτελείου





Ο Σουηδός επιθετικός στάθηκε στην αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και στην έλευση νέου προπονητή και νέου τεχνικού επιτελείου, τονίζοντας ότι η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να αφομοιώσει τη νέα φιλοσοφία.















Ο Γερεμέγεφ χαρακτήρισε την περσινή χρονιά δύσκολη για τον Δικέφαλο, αλλά υπογράμμισε ότι η ομάδα παρέμεινε ενωμένη.



«Η περσινή σεζόν ήταν περίεργη. Με πολλά άσχημα πράγματα, κακές στιγμές. Νομίζω όμως ότι το κλαμπ έχει γερές βάσεις από το παρελθόν και αυτό μας βοήθησε να μείνουμε ενωμένοι σαν ομάδα. Πραγματικά προσπαθήσαμε πολύ σκληρά οπότε δεν μπορώ να πω οτιδήποτε αρνητικό για κάποιον».



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«Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε πολύ για την περσινή σεζόν, αλλά να δούμε μπροστά. Φυσικά δεν είναι εύκολο και θέλει χρόνο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή για να δούμε μπροστά και αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουμε».



«Ο φορ θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή με τη μπάλα» Ο έμπειρος επιθετικός μίλησε και για τις διαφορές που διαπιστώνει στο παιχνίδι του υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή.



«Για να είμαι ειλικρινής, όταν είσαι στην προετοιμασία με ένα νέο προπονητή πρέπει να καταλάβεις τι θέλει και επίσης το σώμα του να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από κει και πέρα έχουμε στόχους σαν ομάδα που θέλουμε να πετύχουμε αλλά είναι καλύτερο να πηγαίνεις μέρα με τη μέρα από το να προσπαθείς να δεις πολύ μακριά. Αυτό με έχει διδάξει η εμπειρία μου».



Την ανάγκη να δοθεί χρόνος στον ΠΑΟΚ για να προσαρμοστεί στη νέα εποχή μετά τις σημαντικές αλλαγές του καλοκαιριού υπογράμμισε ο Αλεξάντερ Γερεμέγεφ , μιλώντας στην εκπομπή Protothema Sports.Ο Σουηδός επιθετικός στάθηκε στην αποχώρηση του Ραζβάν Λουτσέσκου και στην έλευση νέου προπονητή και νέου τεχνικού επιτελείου, τονίζοντας ότι η ομάδα χρειάζεται χρόνο για να αφομοιώσει τη νέα φιλοσοφία.«Η αλήθεια είναι ότι έχω συνηθίσει σε αυτή την συνθήκη από τη στιγμή που βρέθηκα στην Ελλάδα. Και στο προηγούμενο κλαμπ που ήμουν είχαμε πολλές τέτοιες αλλαγές. Εδώ (στον ΠΑΟΚ) είναι μεγαλύτερο γιατί ο κ. Ραζβάν ήταν πολλά χρόνια στον σύλλογο, ήταν τόσο συνδεδεμένος με το κλαμπ, ένας θρύλος, ε μεγάλες επιτυχίες».Αναφερόμενος στον νέο τεχνικό, σημείωσε: «Τώρα υπάρχει ένας νέος προπονητής και χρειαζόμαστε χρόνο για α τον γνωρίσουμε, να καταλάβουμε τα θέλω του. Πιστεύω και εύχομαι ότι θα είμαστε καλοί».Ο Γερεμέγεφ χαρακτήρισε την περσινή χρονιά δύσκολη για τον Δικέφαλο, αλλά υπογράμμισε ότι η ομάδα παρέμεινε ενωμένη.«Η περσινή σεζόν ήταν περίεργη. Με πολλά άσχημα πράγματα, κακές στιγμές. Νομίζω όμως ότι το κλαμπ έχει γερές βάσεις από το παρελθόν και αυτό μας βοήθησε να μείνουμε ενωμένοι σαν ομάδα. Πραγματικά προσπαθήσαμε πολύ σκληρά οπότε δεν μπορώ να πω οτιδήποτε αρνητικό για κάποιον».Παράλληλα ξεκαθάρισε ότι πλέον το βλέμμα όλων πρέπει να είναι στραμμένο στο μέλλον.«Δεν νομίζω ότι πρέπει να μιλάμε πολύ για την περσινή σεζόν, αλλά να δούμε μπροστά. Φυσικά δεν είναι εύκολο και θέλει χρόνο, αλλά πραγματικά πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή για να δούμε μπροστά και αυτή είναι η μόνη επιλογή που έχουμε».Ο έμπειρος επιθετικός μίλησε και για τις διαφορές που διαπιστώνει στο παιχνίδι του υπό τις οδηγίες του νέου προπονητή.«Για να είμαι ειλικρινής, όταν είσαι στην προετοιμασία με ένα νέο προπονητή πρέπει να καταλάβεις τι θέλει και επίσης το σώμα του να προσαρμοστεί. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Από κει και πέρα έχουμε στόχους σαν ομάδα που θέλουμε να πετύχουμε αλλά είναι καλύτερο να πηγαίνεις μέρα με τη μέρα από το να προσπαθείς να δεις πολύ μακριά. Αυτό με έχει διδάξει η εμπειρία μου».

Για τον ρόλο του στο νέο αγωνιστικό πλάνο ανέφερε: «Νομίζω ότι ο φορ θα έχει μεγαλύτερη συμμετοχή με τη μπάλα. Αυτό βλέπω στην Αρχή τουλάχιστον. Υπάρχουν κάποιες διαφορές, όχι πολύ μεγάλες, στον τρόπο που θα πρέπει να πρεσάρω, αλλά σίγουρα θέλουμε κι άλλο χρόνο, κι άλλους αγώνες για να καταλάβουμε πλήρως».



Ο ίδιος στάθηκε επίσης στη σημασία της πίεσης στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, αλλά και στην ποιότητα του ρόστερ του ΠΑΟΚ.



«Αν θες να νικήσεις αγώνες στο υψηλότερο επίπεδο πρέπει να πιέσεις και όταν έχεις από πίσω σου τέτοιους καλούς παίκτες όπως έχουμε εμείς, όντως σου κάνουν τη ζωή πιο εύκολη».



Παράλληλα τόνισε ότι η διεκδίκηση τίτλων αποτελεί βασικό κίνητρο για τον ίδιο.



«Όταν παίζεις για μία μεγάλη ομάδα είναι κάτι φανταστικό και να διεκδικείς τίτλους είναι αυτό που εγώ προσωπικά θέλω σαν παίκτης».



Η πρόβλεψη για το Μουντιάλ και η σύγκριση Χάαλαντ - Κέιν Ο Γερεμέγεφ κλήθηκε να προβλέψει τον νικητή του Παγκοσμίου Κυπέλλου και εξέφρασε την πίστη του στην Αγγλία.



«Έχω ένα προαίσθημα για την Αγγλία. Δεν ξέρω γιατί. Νιώθω ότι όλοι μιλούν για άλλες ομάδες, για τη Γαλλία, την Αργεντινή, αλλά εγώ έχω προαίσθημα για την Αγγλία».



Τέλος, σχολίασε και μερικούς από τους κορυφαίους επιθετικούς του κόσμου. «Ο Χάαλαντ είναι σκόρερ, ίσως ο καλύτερος στον κόσμο, αλλά ο Χάρι Κέιν κάνει τα πάντα. Ο Εμπαπέ είναι κάτι άλλο, είναι απίστευτος».