Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ωρωπό, δείτε βίντεο
Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ωρωπό, δείτε βίντεο
Όταν ξεκίνησε η φωτιά, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού - Ήχησε το 112 - Στην περιοχή κλιμάκιο της ΔΑΕΕ για τη διερεύνηση των αιτίων
Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σήμερα λίγο μετά τις 16:00, σε αγροτοδασική έκταση στο Χαλκούτσι Ωρωπού.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε οικία λίγο μετά τις 16:00. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού, γεγονός που επέτρεψε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν αμέσως στο κύριο μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συμμετέχουν στην επιχείρηση δύο ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.
Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού να ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Στις 16:37 ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε οικοπεδικό χώρο, εντός του οποίου υπήρχε οικία λίγο μετά τις 16:00. Στην ευρύτερη περιοχή βρίσκονται κατοικίες, γεγονός που οδήγησε στην ενίσχυση των δυνάμεων πυρόσβεσης προκειμένου να αποτραπεί η εξάπλωση της πυρκαγιάς.
Αξίζει να αναφερθεί ότι, κατά τον χρόνο εκδήλωσης της πυρκαγιάς, αεροσκάφος δασοπυρόσβεσης εκτελούσε προγραμματισμένη έμφορτη περιπολία και πραγματοποίησε άμεσα ρίψη νερού, γεγονός που επέτρεψε στις επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις να επέμβουν αμέσως στο κύριο μέτωπο και να περιορίσουν την εξάπλωσή της.
Στο σημείο επιχειρούν συνολικά 35 πυροσβέστες, με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 4ης ΕΜΟΔΕ και 11 πυροσβεστικά οχήματα. Από αέρος συμμετέχουν στην επιχείρηση δύο ελικόπτερα και δύο πυροσβεστικά αεροσκάφη, πραγματοποιώντας συνεχείς ρίψεις νερού.
Παράλληλα, σημαντική είναι η συνδρομή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με υδροφόρες του Δήμου Ωρωπού να ενισχύουν τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Στις 16:37 ενεργοποιήθηκε το 112, με προειδοποιητικό μήνυμα προς όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή, προκειμένου να ενημερωθούν για την εξέλιξη της πυρκαγιάς και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρμόδιων αρχών.
Μήνυμα από το 112
Συνεχής επιτήρηση με droneΚαθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, το Ενιαίο Συντονιστικό Κέντρο Επιχειρήσεων και Διαχείρισης Κρίσεων (ΕΣΚΕΔΙΚ) παρακολουθεί την εξέλιξη του πύρινου μετώπου σε πραγματικό χρόνο, λαμβάνοντας συνεχή εικόνα μέσω drone που διαθέτει τόσο οπτική όσο και θερμική κάμερα. Η εναέρια επιτήρηση επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων και την άμεση αξιολόγηση των εστιών.
Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.
Έρευνα για τα αίτια
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο.
Πηγή φωτογραφιών: Facebook - Πυρκαγιά Ενημέρωση
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