Σε ύφεση και χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στον Ωρωπό, δείτε βίντεο

Συνεχής επιτήρηση με drone



Έρευνα για τα αίτια

Καθ' όλη τη διάρκεια της επιχείρησης, τοπαρακολουθεί την εξέλιξη του πύρινου μετώπου σε, λαμβάνονταςπου διαθέτει τόσο. Η εναέρια επιτήρηση επιτρέπει τον καλύτερο συντονισμό των δυνάμεων και την άμεση αξιολόγηση των εστιών.Την ίδια ώρα, στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο θα αναλάβει τη διερεύνηση των αιτίων εκδήλωσης της πυρκαγιάς, μόλις το επιτρέψουν οι συνθήκες.Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν σε πλήρη ανάπτυξη, δίνοντας μάχη για τον περιορισμό της φωτιάς και την προστασία των κατοικιών που βρίσκονται κοντά στο μέτωπο.Πηγή φωτογραφιών: Facebook - Πυρκαγιά Ενημέρωση