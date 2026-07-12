Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Υπό έλεγχο η φωτιά στον Ασπρόπυργο
Η φωτιά εκδηλώθηκε στην Λάκκα Κάτσαρη και έκαιγε χαμηλή βλάστηση
Υπό έλεγχο τέθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής (12/07) στην Λάκκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο, για την κατάσβεση της φωτιάς έφτασαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Η φωτιά έκαιγε απορρίμματα και ξερά χόρτα.
Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής ήταν άμεση. Στο σημείο, για την κατάσβεση της φωτιάς έφτασαν 35 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος. Η φωτιά έκαιγε απορρίμματα και ξερά χόρτα.
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