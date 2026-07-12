Το Βερολίνο χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά drones για την Ουκρανία
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Το Βερολίνο χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά drones για την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει στηριχτεί ουσιαστικά σε μία γκάμα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας που διαρκεί για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, ενώ παράγει εκατομμύρια drones ετησίως

Το Βερολίνο χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά drones για την Ουκρανία
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Η Γερμανία χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά drones για την Ουκρανία, δήλωσε μία πηγή που έχει λάβει γνώση για το ζήτημα αυτό, σε μία παραγγελία που σηματοδοτεί μία από τις μεγαλύτερες αγορές drones που έχουν γίνει ευρύτερα γνωστές για το Κίεβο, από μία κυβέρνηση της Δύσης.

Η Ουκρανία έχει στηριχτεί ουσιαστικά σε μία γκάμα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας που διαρκεί για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, ενώ παράγει εκατομμύρια drones ετησίως, καθώς οι ουκρανικές στρατιωτικές δυνάμεις πραγματοποιούν χιλιάδες πλήγματα με τη χρήση drones καθημερινά.
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