Το Βερολίνο χρηματοδοτεί 50.000 επιθετικά drones για την Ουκρανία

Η Ουκρανία έχει στηριχτεί ουσιαστικά σε μία γκάμα μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων στη διάρκεια του πολέμου κατά της Ρωσίας που διαρκεί για παραπάνω από τέσσερα χρόνια, ενώ παράγει εκατομμύρια drones ετησίως