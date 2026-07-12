Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δελβινάκι, δείτε φωτογραφίες
Οριοθετήθηκε η φωτιά στο Δελβινάκι, δείτε φωτογραφίες
Παραμένουν δυνάμεις στην περιοχή για την πλήρη κατάσβεση
UPD:
Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12 Ιουλίου, σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Δελβινάκι Ιωαννίνων.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 14:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση του μετώπου και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.
Η φωτιά έκαιγε σε δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και στη συνέχεια ενισχύθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 49 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, δέκα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
Η φωτιά ξέσπασε λίγο πριν από τις 14:00, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των πυροσβεστικών δυνάμεων, οι οποίες έσπευσαν στο σημείο για την αντιμετώπιση του μετώπου και τον περιορισμό της εξάπλωσής του.
Η φωτιά έκαιγε σε δυσπρόσιτο σημείο, γεγονός που δυσχέραινε το έργο της κατάσβεσης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κινητοποιήθηκαν άμεσα και στη συνέχεια ενισχύθηκαν προκειμένου να αντιμετωπίσουν τη φωτιά. Στην επιχείρηση συμμετείχαν 49 πυροσβέστες, τέσσερις ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της ΕΜΟΔΕ, δέκα πυροσβεστικά οχήματα, καθώς και τρία πυροσβεστικά ελικόπτερα που πραγματοποιούν συνεχείς ρίψεις νερού.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στη Δ.Ε. Δελβινακίου Ηπείρου. Κινητοποιήθηκαν 49 #πυροσβέστες με 4 ομάδες πεζοπόρων της 5ης και 8ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 3 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 12, 2026
UPD:
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