Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, σε αυξημένη επαγρύπνηση η Πολιτική Προστασία
ΕΛΛΑΔΑ
Πολιτική Προστασία Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Φωτιές Πυρκαγιά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, σε αυξημένη επαγρύπνηση η Πολιτική Προστασία

Ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά

Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς τη Δευτέρα σε Θεσσαλονίκη και Κιλκίς, σε αυξημένη επαγρύπνηση η Πολιτική Προστασία
Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 4) προβλέπεται τη Δευτέρα στις Περιφερειακές Ενότητες Θεσσαλονίκης και Κιλκίς, ενώ υψηλός κίνδυνος (κατηγορία 3) προβλέπεται σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και ηπειρωτικής χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.



Όπως επισημαίνεται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η αυριανή πρόβλεψη αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς το τελευταίο διάστημα η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας καταγράφει αυξημένο αριθμό πυρκαγιών, με διαδοχικά περιστατικά που έχουν προκαλέσει σημαντική επιχειρησιακή κινητοποίηση των δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος.

Η εμπειρία των τελευταίων ημερών αποδεικνύει ότι ακόμη και μία μικρή εστία μπορεί, όταν συνδυάζεται με υψηλές θερμοκρασίες, ξηρή βλάστηση, ισχυρούς ανέμους και έντονη ανθρώπινη δραστηριότητα, να εξελιχθεί μέσα σε ελάχιστο χρόνο σε ιδιαίτερα επικίνδυνη πυρκαγιά, με σοβαρές επιπτώσεις.

Ισχυρή έκκληση προς τους πολίτες για υπευθυνότητα

Για τον λόγο αυτό, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας απευθύνει ισχυρή έκκληση προς όλους τους πολίτες να επιδείξουν τη μέγιστη υπευθυνότητα και να αποφύγουν κάθε δραστηριότητα στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στη χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες, στις υπαίθριες ψησταριές, στο κάπνισμα μελισσών, στην απόρριψη αναμμένων τσιγάρων, ενώ υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση αγρών και υπολειμμάτων καλλιεργειών.

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