Ο Λεμπρόν Τζέιμς έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές στη Μύκονο
Ο Λεμπρόν Τζέιμς έρχεται στην Ελλάδα για διακοπές στη Μύκονο
Το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου αναμένεται στη χώρα μας ο διάσημος Αμερικανός μπασκετμπολίστας
Παρέα τον Λεμπρόν Τζέιμς που έρχεται για διακοπές στην Ελλάδα -και συγκεκριμένα στη Μύκονο- θα έχει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο, που θα βρεθεί εκτός απροόπτου και αυτός στο νησί των ανέμων εκείνη την περίοδο.
Λίγο πριν επιστρέψει στην Αμερική και την νέα του ομάδα, τους Μαιάμι Χιτ, ο Greek Freak φέρεται ότι θα ανταμώσει με τον King James σε ένα μέρος που αγαπούν και οι δύο.
Αυτό που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη είναι αν στους Χιτ θα υπογράψει τελικά και ο Λεμπρόν Τζέιμς, αφού η είδηση με το συγκεκριμένο σενάριο κυκλοφόρησε εδώ και ημέρες, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι τώρα κάποια εξέλιξη.
Οι δύο άσοι του NBA άλλαξαν ομάδα, αλλά ο Λεμπρόν που άφησε τους Lakers δεν έχει υπογράψει ακόμη το νέο του συμβόλαιο.
Είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθεί την χώρα μας ο King James και η δεύτερη στο νησί των ανέμων, στο οποίο είχε απολαύσει διακοπές το καλοκαίρι του 2014 μαζί με την σύζυγό του.
Πριν από δύο χρόνια, για την ακρίβεια τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Λεμπρόν προσγειώθηκε με ιδιωτικό Lear Jet στο Άκτιο και έδωσε το παρόν στον γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο και της συζύγου του Μαράια που έλαβε χώρα στο Costa Navarino.
Λίγο πριν επιστρέψει στην Αμερική και την νέα του ομάδα, τους Μαιάμι Χιτ, ο Greek Freak φέρεται ότι θα ανταμώσει με τον King James σε ένα μέρος που αγαπούν και οι δύο.
Αυτό που δεν έχει αποσαφηνιστεί ακόμη είναι αν στους Χιτ θα υπογράψει τελικά και ο Λεμπρόν Τζέιμς, αφού η είδηση με το συγκεκριμένο σενάριο κυκλοφόρησε εδώ και ημέρες, χωρίς όμως να υπάρχει μέχρι τώρα κάποια εξέλιξη.
Οι δύο άσοι του NBA άλλαξαν ομάδα, αλλά ο Λεμπρόν που άφησε τους Lakers δεν έχει υπογράψει ακόμη το νέο του συμβόλαιο.
Θα τα πουν στη ΜύκονοΟι πληροφορίες λένε ότι Αντετοκούμπο και Τζέιμς που διατηρούν μια πολύ καλή φιλική σχέση έχουν επιλέξει τη Μύκονο για τις διακοπές τους το τελευταίο δεκαήμερο του Ιουλίου.
Είναι η τρίτη φορά που θα επισκεφθεί την χώρα μας ο King James και η δεύτερη στο νησί των ανέμων, στο οποίο είχε απολαύσει διακοπές το καλοκαίρι του 2014 μαζί με την σύζυγό του.
Πριν από δύο χρόνια, για την ακρίβεια τον Σεπτέμβριο του 2024 ο Λεμπρόν προσγειώθηκε με ιδιωτικό Lear Jet στο Άκτιο και έδωσε το παρόν στον γάμο του Γιάννη Αντετοκούμπο και της συζύγου του Μαράια που έλαβε χώρα στο Costa Navarino.
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