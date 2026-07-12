Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα, 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας
Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα, 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας
Στα 10 χλμ το εστιακό βάθος
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12/7 στην Πελοπόννησο.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε βορειοανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας, βορειοδυτικά της Καλαμάτας, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
Το επίκεντρο εντοπίστηκε βορειοανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας, βορειοδυτικά της Καλαμάτας, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.
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