Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα, 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας
ΕΛΛΑΔΑ
Σεισμός Σεισμός τώρα Καλαμάτα

Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα, 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

Στα 10 χλμ το εστιακό βάθος

Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα, 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας
Σεισμική δόνηση μεγέθους 3,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε το μεσημέρι της Κυριακής 12/7 στην Πελοπόννησο.

Το επίκεντρο εντοπίστηκε βορειοανατολικά των Αρφαρών Μεσσηνίας, βορειοδυτικά της Καλαμάτας, σε εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων.

Σεισμός τώρα στην Καλαμάτα, 3,8 Ρίχτερ κοντά στα Αρφαρά Μεσσηνίας

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